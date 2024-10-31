НБУ ухудшил прогноз по росту цен: чего ожидать украинцам, детали

Рост цен на продовольственные товары в НБУ связывают с худшими ожидаемыми урожаями сельхозкультур, ростом стоимости сырья, увеличением производственных выплат и ослаблением гривны.

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Национальный банк Украины ухудшил свой прогноз по индексу потребительских цен (ИПЦ) в 2024-2025 годах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банковского регулятора.

По данным НБУ, такие изменения вызваны ростом цен на продовольственные товары вследствие худших урожаев различных сельскохозяйственных культур и связанного с этим роста стоимости сырья для пищевой промышленности, дальнейшим увеличением производственных затрат, в том числе на электроэнергию и оплату труда, и ослаблением гривны.

"В последующие месяцы ценовое давление будет сохраняться из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона. В результате инфляция достигнет 9,7% на конец 2024 года", — говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, прогноз индекса потребительских цен по итогам 2024 года ухудшился с 8,5% до 9,7%, а на 2025 год в банковском регуляторе предусматривают рост с 6,6% до 6,9%. Также в главном банке страны заявили, что прогноз по базовому ИПЦ тоже ухудшили — в 2024 году он теперь вырос с 7,1% до 9,1%, в следующем году предполагают рост с 4,5% до 5,7%.

Исходя из этого, в Нацбанке убеждены, что цены на товары и услуги в Украине будут расти быстрее, чем ожидалось ранее.

Напомним, Фокус сообщал, на какие продукты цены продолжают расти дальше в течение почти полгода. Среди лидеров антирейтинга были кофе, подсолнечное масло, хлеб, гречневая крупа и молочные продукты.

Также мы писали, что в Украине могут резко вырасти все цены. В НБУ говорят, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны.