На які продукти ціни продовжують зростати далі протягом майже пів року (фото)

Низка популярних товарів серед українців виросли в ціні за останні майже пів року від 2 до 10 гривень. Серед лідерів антирейтингу були кава, соняшникова олія, хліб, гречана крупа та молочні продукти.

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Громадяни України продовжують відзначати зріст цін на низку харчових продуктів протягом останніх пів року. Відповідне відео у Tiktok опублікувала українська користувачка, яке швидко набрало понад 320 тисяч переглядів.

Користувачка з ніком sofa_008 у своєму дописі співставила ціни в одному з українських супермаркетів за останні 5 місяців. З відео помітно, що низка основних популярних продуктів в Україні суттєво подорожчали.

ціни на продукти (фото: скріншот з відео sofa_008/Tiktok)

ціни на продукти (фото: скріншот з відео sofa_008/Tiktok)

ціни на продукти (фото: скріншот з відео sofa_008/Tiktok)

На фото представлені порівняння цін на наступні товари:

соняшникова олія: у травні — 59,86 грн, зараз — 69,25 грн;

молоко: було 47,70 грн, тепер — 52,60 грн;

твердий сир: подорожчав із 79,90 грн до 83,90 грн;

хліб нарізаний: у травні — 30,90 грн, тепер — 33,90 грн;

лікарська ковбаса (100 г): було 33,24 грн, тепер — 34,57 грн;

йогурт "Дольче": у травні — 32,90 грн, зараз — 37,90 грн;

крупа гречана: у травні 24,80, зараз — 27,90;

кава розчинна: у травні 555 грн, нині — 611,50;

чай чорний: був 55,90, а нині той самий продають за 60,70.

Користувачі під дописом написали різні причини зростання цін. Одні пов'язують це зі збільшенням вартості виробництва, зокрема витрат на енергоносії та логістику, а другі — вказують на загальні інфляційні процеси в країні та нарікають на рішення уряду.

Також дописувачі відзначили, що базові харчові продукти продовжують зростати у своїй вартості. Українці в коментарях переконані, що ціни на більшість товарів продовжуватимуть зростати попри акції та знижки в окремих торгівельних мережах.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про 10 вагомих факторів, які піднімуть цінники до зими. Серед них вказано посуху, високі тарифи на енергоносії та окупацію частини регіонів.

Також ми розповідали про 5 продуктів, які найбільше подорожчають до Нового року. Експерти прогнозують зростання вартості овочів, молочних продуктів, алкоголю та ще низки груп продуктів.