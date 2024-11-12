Увеличение зарплат приводит к росту цен: банкир объяснил причины изменений в экономике (видео)

В Украине рекордными темпами растут зарплаты и это приводит к росту цен, считает инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его мнению, "тысяча Зеленского" поможет лишь тем гражданам, которые потребляют на менее чем 10 тысяч.

В течение 2024 года темпы роста зарплат украинцев были выше всех предыдущих периодов, следовательно, рост цен на продукты был неизбежен. Кроме того, на ситуацию в экономике влияют сезонные колебания и инфляция, о росте которой предупреждает Нацбанк. О том, как размер зарплат влияет на инфляцию и поможет ли этому "тысяча Зеленского", инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Рост цен в 2024 году — каковы причины

Фурса объяснил, что в течение последнего года у украинцев "рекордно" растут зарплаты. И именно этим он объясняет рост цен, которые граждане видят в магазинах. Рост цен привел к росту инфляции, подчеркнул банкир. Кроме того, собеседник журналистов прокомментировал прогноз Нацбанка по уровню инфляции: согласился, что в начале 2025 года она вырастет, но потом все же "пойдет на спад".

"Почему так растут цены? В том числе из-за очень стремительного роста зарплат. Зарплаты в этом году растут рекордными за последние годы темпами, и это стимулирует, в том числе рост цен. Зарплаты существенно выросли, это подтолкнуло цены вверх. Как результат имеем инфляцию", — прозвучало в эфире телеканала.

Рост цен в 2024 году — индекс борща согласно данным Poster Фото: Poster Рост цен в 2024 году — индекс борща по областям Укрраины Фото: Poster

Банкир пояснил, что на сегодня украинцы наблюдают сезонный рост цен, например, на яйца, и это "нормально в экономике". Колебания цен, рост инфляции в начале года и уменьшение в конце — это привычное явление. Фурса также отреагировал на предположение, что украинцам выдадут 1 тысячу гривен для компенсации этого роста. По его словам, заявления о компенсации это "манипулирование", а сами выплаты — это "чистый популизм". По мнению банкира, эти выплаты не повлияют на благосостояние украинцев, которые потребляют на, условно, 10 тысяч, но помогут тем, у кого потребление меньше.

"Зачем манипулировать и сравнивать то, что не надо сравнивать. Знаете, крокодил зеленый и длинный — это просто разные вещи. 1000 грн — это популизм. Задача этой тысячи не может перебить [рост цен]", — отметил банкир.

Отметим, 10 ноября Фокус писал о том, на какие продукты в ближайшее время больше всего вырастут цены. В эфире "24 канала" аналитики объяснили, что будет дорожать хлеб, поскольку с начала года его стоимость неуклонно росла и достигла "плюс" 11%. Причина изменений — подорожание, например, муки на 5,5% и масла на 2,4%, объясняется в репортаже. Кроме того, украинцам приходится тратить от 8 до 20% больше на различные виды мяса — от курятины до говядины. Также растет стоимость овощей, поскольку на них влияют объемы поставок, условия хранения и транспортировки, подытожили ученые в эфире телеканала.

Напоминаем, в конце октября Нацбанк обнародовал прогноз по росту цен в 2024-2025 гг. на продукты и оценку темпов инфляции. Фокус собрал информацию об изменении стоимости основных продуктов, которые покупают украинцы.