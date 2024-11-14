У более чем половины украинцев не хватает денег на полноценное питание (фото, видео)

В исследовании отмечается, что увеличилась доля граждан, которым не хватает денег на необходимые продукты. Причем почти половина людей готовы покупать менее качественные продукты.

В Украине за время войны увеличилось количество граждан, которым не хватает денег даже на необходимые продукты. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса социологической службы Центра Разумкова, представленного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Несколько большей стала доля как доля граждан, которые отвечают, что едва сводят концы с концами и денег не хватает даже на необходимые продукты. В июне 2021 года таких было 9%, сейчас 12%", — говорится в результатах исследования.

При этом 44% опрошенных пытаются покупать самые дешевые, несмотря на их меньшее качество. Почти столько же людей (45%) позволяют себе покупать более качественные продукты питания, даже если они дороже.

"Больше стала доля тех, кто отвечает, что живет в целом живет обеспечено — таких было 6% в 2021 году и 9% по данным последнего опроса. Но уменьшилась доля тех, кто отвечает, что им в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного пользования, таких как мебель, холодильник, телевизор уже вызывает трудности (с 44% до 41%)", — отметили эксперты.

В исследовании отмечается, что выросла доля граждан, которые в основном живут за счет заработной платы (с 38% до 54%). Однако с 38% до 29 уменьшилось количество тех, кто живет преимущественно за счет пенсии, стипендии, денежной помощи или алиментов. Также уменьшился процент людей, кто живет за счет запасов или доходов, полученных на земельном участке или в подсобном хозяйстве (с 7% до 2,5%).

Опрос методом face-to-face проводился среди респондентов в возрасте от 18 лет, которые живут на всех территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения), а теоретическая погрешность выборки возможна в размере 2,3%.

Части украинцев не хватает на необходимые продукты Фото: UA War Infographics

Недавно Фокус писал, что в Украине безумно растут цены. Несмотря на уже имеющиеся ценовые рекорды подорожание продуктов неизбежно.

Позже эксперт отметил, что к росту цен приводит рост зарплат. В текущем году темпы поднятия заработных плат в Украине были выше предыдущих периодов.