Ціни на крупу зростуть на 25%: експерт радить купувати по 10 кг продуктів про запас (відео)

Основними причинами зростання цін Зиновій Свереда назвав високу інфляцію, військові дії, а також демографічний фактор — брак робочої сили через мобілізацію чоловіків.

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Ціни на основні продукти харчування в Україні у 2025 році суттєво здорожчають. Наприклад, гречка може зрости в ціні на 20-25%. Такий прогноз озвучив доктор соціальної економіки Зиновій Свереда в ефірі телеканалу "Київ" у вівторок, 10 грудня.

За словами експерта, подорожчання торкнеться всіх категорій продуктів. На його думку, українцям варто завчасно планувати закупівлі, щоб уникнути додаткових витрат.

"Те, що показують банкіри інфляцію на рівні цього місяця 9,7%, то в середньому гречка збільшиться на 20-25%, як і будь-які види продуктів. Зараз найважливіше можна більше закупляти не по кілограму, а по 10 кілограмів. У будь-якому випадку усі продукти взимку і на початку весни завжди дорожчають. Але у нас, крім того, висока інфляція, бойові дії і брак чоловіків. Воно буде додавати ще зайвих 10-15% збільшення до ціни", — пояснив Свереда.

На запитання, які продукти можуть здешевшати, фахівець заявив, що зменшення цін не буде, адже Україна має великі видатки на соціальну сферу і військо.

Нагадаємо, через зростання ціни продуктів приготування салату "Олів'є" на Новий рік обійдеться суттєво дорожче, ніж торік. Морква зросла в ціні на 256%, а картопля — на 151%.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує здорожчання продуктів з 15 грудня.