У США з магазина поцупили 100 тисяч яєць: у поліції не здивувалися

Згідно з даними уряду США, за останній рік ціни на яйця зросли більш ніж на 65%.

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У США у штаті Пенсильванія сталася незвично масштабна крадіжка. Злодії поцупили в бакалійному магазині 100 тисяч яєць. Про це пише ВВС.

Вартість викраденого стратегічного продукту становить 40 тисяч американських доларів.

За словами поліції, пограбування сталося 1 лютого у Грінкаслі. Крадії обнесли вантажівку компанії Pete & Gerry's Organics, яка займається продажем органічних яєць, які несуть кури, вирощені на пасовищах і на спеціальному харчуванні. Автомобіль з яйцями був припаркований на території бакалійного магазина.

Правоохоронці кажуть, що крадіжка сталася через те, що ціна на яйця зросла під час епідемії пташиного грипу, що зробило їх неочікувано дорогим варіантом меню.

Згідно з даними уряду США, за останній рік ціни на яйця зросли більш ніж на 65%. Міністерство сільського господарства прогнозує, що витрати зростуть приблизно на 20% у 2025 році.

Американська мережа ресторанів Waffle House, яка пропонує відвідувачам смажені яйця оголосила про підвищення цін на кожне приготоване яйце на 50 центів і назвала це "тимчасовою цільовою надбавкою, пов'язаною з безпрецедентним зростанням цін на яйця".

За даними Міністерства сільського господарства, епідемія пташиного грипу почалася в 2022 році і в останні місяці призвела до спалахів у США.

Агентство зазначає, що лише за грудень ціни зросли більш ніж на 8%.

Дані департаменту також показують, що середня ціна за картонну коробку становила 2,51 долара (104,24 грн) США в грудні 2023 року і досягла 4,15 долара (172,15 грн) в 2024-му. Полиці в магазинах з яйцями в США спорожніли.

Нагадаємо, що 11 грудня повідомлялося, що ціни в Україні рекордно піднялися. Найбільше здорожчали яйця.

Також 27 січня повідомлялося, що ціни в Україні лише зростатимуть. Ціна на олію у першій половині року здивує, молоко дорожчає через дефіцит, а масло вже важко знайти за ціною менш як 100 гривень.