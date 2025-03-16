Після численних докорів і погроз США попросили країни ЄС допомогти з яйцями

Серед інших, Штати звернулися до Данії. Раніше цю країну в Білому домі звинувачували в тому, що вона не хоче віддавати Гренландію.

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Міністерство сільського господарства США звернулося до країн Європи з проханням про яйця. Прохання збіглося з низкою нових тарифів США на країни, включно з Європою, і загрозою додаткових. Президент Дональд Трамп також пригрозив економічними санкціями, якщо Данія не передасть контроль над Гренландією Сполученим Штатам. Про це повідомляє Reuters.

Проблема з яйцями у США

Оптові ціни на яйця в США б'ють рекорди, оскільки прискорений спалах пташиного грипу у курей-несучок скорочує поставки. Загалом у США було забито 35 млн курей-несучок. Трамп обіцяв знизити ціни на яйця у свій перший день на посаді, але ціни зросли на 59% у лютому.

Лист, розглянутий агентством Reuters, засвідчив, що представник Міністерства сільського господарства США в Європі наприкінці лютого надіслав офіційні запити країнам-виробникам яєць з метою отримання інформації про їхню спроможність та готовність експортувати яйця на американський ринок. США також запросили яйця у Фінляндії, Швеції та Нідерландів.

"Ми все ще чекаємо подальших вказівок від Вашингтона щодо подальших кроків, але чи можете ви оцінити кількість яєць, що можуть бути поставлені до Сполучених Штатів (за умови, що вони відповідають усім вимогам імпорту)", — ідеться в наступному листі, надісланому до Данської асоціації виробників яєць на початку березня. А в останньому листі в США намагалися з'ясувати, скільки яєць вони могли отримати від Данії.

Данська асоціація виробників яєць заявила, що розгляне це питання, але в Європі немає надлишків яєць.

"У всьому світі спостерігається нестача яєць, оскільки споживання зростає, і багато хто страждає від пташиного грипу", — додав він.

Представник компанії повідомив, що вони запросили детальнішу інформацію про умови такої угоди, наголосивши, що експорт яєць до США ускладнений через правила, пов'язані з гігієною, та інші чинники.

При цьому Фінська асоціація птахівництва заявила, що з нею теж зв'язувалися з приводу поставок яєць у США. Але виконавчий директор організації Веєра Лехтіля повідомила, що Фінляндія не буде відправляти яйця в США, оскільки з владою США не проводили переговори про доступ на ринок. Це може бути затяжним процесом, що включає великі перевірки та дослідження.

"Почати експорт — непросте завдання, оскільки немає узгоджених правил", — сказала Лехтіля.

Вона зазначила, що навіть якби Фінляндія змогла почати експорт, це не принесло б великої вигоди США.

Битва за яйця в США

"Через пташиний грип там довелося забити мільйони птахів. У нас у Фінляндії всього чотири мільйони курей-несучок. Кількість, яку ми могли б експортувати, не вирішила б проблему нестачі яєць", — сказала вона.

Туреччина заявила в лютому, що почала експортувати близько 15 000 тонн яєць у США.

Нагадаємо, у лютому невідомі зловмисники вкрали з магазину в США 100 тисяч яєць. У поліції заявили, що не здивовані.