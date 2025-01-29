Чиновники Байдена потратили 50 млн долларов на презервативы для Сектора Газы, – Белый дом (фото)

Новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт приводит пример "абсолютно бездумных трат" денег налогоплательщиков предыдущими властями. Палестинские боевики с помощью презервативов запускали взрывчатки на территорию Израиля.

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Новый Департамент эффективности правительства США установил, что администрация президента США Джо Байдена потратила 50 миллионов долларов на закупку презервативов для жителей Сектора Газы. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Абсолютно бездумная трата денег налогоплательщиков", — цитирует ее канал Fox News.

Решение госсекретаря США Марко Рубио заморозить иностранную помощь включало и отзыв миллионов долларов на финансирование проекта "презервативы для Газы", рассказал каналу представитель Белого дома.

"Если деятельность не противоречит приоритетам президента, ее продолжат без проблем. Это похоже на то, как Министерство здравоохранения и социальных служб остановило поток грантовых денег во Всемирную организацию здравоохранения", — пояснил собеседник.

В то же время неправительственная организация (НПО) "Палестинская ассоциация планирования и защиты семьи" оправдывала траты администрации Байдена тем, что палестинцам систематически отказывают в сексуальном и репродуктивном здравоохранении и правах".

"Наша система здравоохранения неоднократно подвергалась нападкам и истощалась израильской оккупацией. Чем больше она распадается, тем больше будет препятствий для реализации прав женщин и девочек", — говорили представители НПО.

Переносчики взрывчатки: как палестинские боевики использовали презервативы

В случае с Газой, речь идет не просто о средствах контрацепции. Палестинские боевики с 2017 года запускали с помощью воздушных шаров и презервативов самодельные взрывные устройства на территорию Израиля, пишет издание Israel Info.

Палестинцы прикрепляют взрывчатку к надутым пластиковым пакетам и презервативам возле границы Сектора Газа и Израиля

Взрывчатки падали в школьных дворах, на сельскохозяйственные угодья и дороги. Израильские власти указывали, что пожары в результате этих атак уничтожили тысячи гектаров земель и привели к колоссальному ущербу в агросекторе.

Гелий, которым палестинцы наполняли шары и презервативы, поставлялся Израилем для медицинских целей через местные палестинские организации и международные гуманитарные фонды.

Напомним, президент США Дональд Трамп остановил финансирование международных программ, включая выплаты по программам фонда USAID.

Также в Штатах остановили программу United for Ukraine (U4U), по которой граждане Украины могли легально находиться в стране. Трамп поручал исправить программы по предоставлению убежища иностранцам.