"Время разобраться в хаосе": Федеральный суд заморозил приказ Трампа остановить помощь

Белый дом прекратил финансирование федеральной помощи, и это вызвало растерянность даже у чиновников. Генеральные прокуроры 22 штатов и Колумбии обвинили президента Дональда Трампа в нарушении Конституции.

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Президент США Дональд Трамп приказал прекратить финансирование международных программ, в частности заявки не принимают и по программе помощи украинским беженцам U4U. Выплату средств по программам USAID также остановили. Однако Федеральный суд заблокировал замораживание грантов. Об этом 28 января сообщили в The New York Times.

Федеральная судья округа Колумбия Лорен Алихан временно приостановила приказ Трампа, который замораживает федеральные гранты и займы на сумму более 3 триллионов долларов США. Окончательное решение она вынесет 3 февраля. Иск подали активисты, которые утверждают, что были нарушены Первая поправка и Закон об административных процедурах.

"Мы благодарны за эту административную отсрочку, которая даст нашим клиентам время разобраться в хаосе, созданном поспешными и непродуманными действиями администрации Трампа", — заявили в Democracy Forward.

Отмечается, что это решение — уже второй случай, когда федеральный судья вмешался для прекращения расширенных Трампом полномочий для юридического обжалования. Ранее судья из Западного округа Вашингтона Джон К. Коугенур временно заблокировал попытку президента прекратить автоматическое предоставление гражданства детям, которые родились в США.

Приказ о замораживании финансирования заставляет "временно приостановить все действия, связанные с обязательствами или выплатами всей федеральной финансовой помощи". Директива настолько неточная, что вызвала беспорядки в государственных органах, городских властях и некоммерческих организациях.

Потеря доступа к федеральным деньгам на программы вызвала хаос в США. Чиновники пожаловались, что под угрозой оказалось финансирование дошкольных учреждений и общественных медицинских центров, помощь с продуктами малообеспеченным семьям, на жилье и с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

Белый дом опроверг представления о масштабах приказа, уточнив, что заморозка финансирования "не применяется во всех сферах. Вашингтон пояснил, что изменения касаются лишь программ, связанных с исполнительными приказами президента и финансированием неправительственных организаций, которые "подрывают национальные интересы".

Кроме того, генеральные прокуроры 22 штатов и округа Колумбия подали в суд на Трампа. Они отметили, что приказ о замораживании финансирования нарушает Конституцию и федеральный закон.

Отмечается, что судьи стремятся заморозить решение, пока администрация не проверит, насколько расходы соответствовали приоритетам США.

Напомним, в США приостановили программу United for Ukraine (U4U), которая позволяла украинцам легально находиться на территории страны. Только примерно за год полномасштабной войны по ней приехали в Америку более 118 тысяч граждан.

Заместитель главы ОП Ирина Верещук заявила, что в связи с прекращением финансирования USAID в ближайшее время Киев планирует организовать консультации с американскими партнерами. Заморозку помощи для украинцев чиновница назвала неожиданной и неприятной новостью.