Програми USAID в Україні: в Офісі президента виступили з заявою щодо майбутнього

Заступниця голови ОП Ірина Верещук переконана, що на гуманітарному напрямку вдасться стабілізувати ситуацію.

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У зв'язку з призупиненням фінансування Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID) в Офісі президента найближчим часом планують організувати консультації з американськими партнерами для оперативного продовження підтримки проєктів із гуманітарного реагування в Україні. Про це повідомила заступниця очільника ОП Ірина Верещук.

На її думку, ключовим питанням є збереження людей та напрацювань.

"Найближчим часом почнемо предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні. Поки ми стабілізуємо ситуацію, від проєктних команд треба зберегти людей та напрацювання", — зазначила Ірина Верещук.

Заступниця очільника відомства додала, що призупинення фінансування USAID є неочікуваною та неприємною новиною і для влади, і для громадського сектору.

"Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати. Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити", — зауважила вона.

Ірина Верещук поділилась впевненістю щодо стабілізації ситуації на гуманітарному напрямку.

Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що USAIDв Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. Це сталося після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту. У зв'язку з цим Фокус збирав інформацію про ситуацію щодо грантової допомоги уряду США, про реакцію політиків, урядовців та громадських активістів.