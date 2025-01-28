USAID закрила фінансування програм в Україні: як це вплине на медіа, культуру, інфраструктуру та політиків

Кошти американського уряду за програмою USAID витрачались на незалежні медіа, місцеве самоврядування, відновлення інфраструктури, на медицину, сільське господарство. Представники медіа попереджають, що можливе відкочування назад. Тим часом деякі політики схвально відгукуються на скасування грантів.

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Президент США Дональда Трампа підписав укази про припинення фінансування міжнародних програм, і, серед іншого, під них потрапили програми Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID) в Україні. Про призупинення надання коштів за грантами повідомили представники української філії USAID, але не уточнили, що ж саме відбувається. Фокус зібрав інформацію про ситуацію щодо грантової допомоги уряду США, про реакцію політиків, урядовців та громадських активістів.

Програми USAID в Україні — реакція уряду

Глава Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович дала коментар "Радіо Свобода" щодо припинення фінансування програм USAID в Україні. Зі слів посадовиці, бюджетні проєкти постраждають менше, а більше втратить громадський сектор. Жолнович пояснила, що соціальні програми отримують кошти з кількох джерел, зокрема — від урядів Європейського Союзу (і ще, наприклад, від Великої Британії), інших міжнародних організацій (наприклад, Світового банку). На сьогодні уряд проводить аудит, щоб з'ясувати, скільки саме коштів не вистачатиме. Втім, міністерка не уточнила, про які саме програми ідеться.

"Поки ми ще тільки з’яcовуємо, фінансування щодо яких підрядників буде зупинено. Але поки ситуація – не критична", — сказала Жолнович.

Реакція активістів, журналістів, культуних діячів на проблеми з USAID

Видання "Детектор-медіа" опублікувало інформацію про проблеми у херсонського видання "Кавун.City". Головна редакторка "Кавун.City" Євгенія Вірлич розповіла, що у видання є гроші на продовження роботи, але один проєкт все ж закривають.

Богдан Логвиненко, журналіст культурного проєкту Ukraїner, написав на Facebook, що без коштів USAID випускалось удвічі менше контенту про різні аспекти життя українців. Він згадав про людей, які тішаться з рішення Трампа, і пояснив, що не буде їм пояснювати "різницю між світом, де існують відкриті конкурси і гранти, і світом, який підтримував Саша Дубінскій". Зі слів Логвиненка, Ukraїner-медіа отримувало з грантів 80-90% коштів на існування. Також журналіст пояснив, як можуть громадські проєкти продовжувати роботу: отримувати гроші від спільноти, від олігархів, від реклами, від держави. По кожному пункту є небезпека, що буде вплив на редакційну політику, ідеться у дописі.

Отар Довженко, креативний директор Lviv Media Forum, зауважив, що рішення Трампа — це "погана ідея", яка відіб'ється на українських медіа. На його думку, можливе відкочування назад і зниження професійних стандартів, етики, поширенні копіпейсту, зловживання клікабельністю тощо. Також Довженко дав посилання на аналітичне дослідження, у якому вказано обсяги грантового фінансування медіа — 52% у 2024 році. Розглядалась ситуація, у якій фінансування зменшиться до 33%, але навіть не уявлялось, що воно впаде до нуля, написав Отар.

Письменник Остап Українець у Facebook зауважив певні суперечності у реакціях на закриття програм USAID. Зокрема, є скарги на провал "міжнародної політики", які лунають від тих же осіб, які перед цим говорили про "грантожерів".

Тим часом ГО "Інтерньюз-Україна" яке займалось, серед іншого, втіленням програми USAID з розвитку місцевого самоврядування, 16 січня анонсувала серію зустрічей з місцевими громадами про розвиток комунікації. На цей час не відшукалось інформації про те, як вплине на роботу скасування фінансування.

Крім того, Громадська організація "Громадська мережа "Опора" та очільниця "Опори" Ольга Айвазовська поки що не відреагували на ситуацію з USAID.

Яка реакція політиків

Народна депутатка "Слуг народу" Мар'яна Безугла 28 січня у Telegram-каналі опублікувала допис, в якому втішилась припиненню роботи USAID в Україні. На думку політикині, через американські гроші діяла "міжнародна корупція". Крім того, Безугла назвала таке фінансування "розбещенням суспільства", яке начебто призвело до появи "аристократів з міжнародними зв'язками". Разом з тим депутатка ще раз нагадала західним партнерам, що потрібно перевірити надання військової допомоги.

"Наполягаю на аудиті наших сил оборони, проте без призупинення допомоги, яка є критичною на полі бою", — написала Безугла.

Програми USAID - реакція Безугла Фото: Скриншот

Крім того, 27 січня з'явилась реакція нардепа Мар'яна Заблоцького. У Facebook політик написав, в Україні працює 112 проєктів на загальну суму 7 млрд дол. На його думку, проєкти "бездарні та безсенсові", оскільки гроші ідуть на "безкінечні круглі столи та конференції". Серед іншого, політик згадав про майже 300 млн дол., які пішли на підтримку кінематографа, та поскаржився, що на ці гроші не зняли український "Аватар". У дописі згадали проєкти "Ебаут" (YouTube-канал), TVORCHI (концерти), "Зміни" (електрична музика, проєкт Don't Take Fake, DTF), НГО "CUKR" (культурні події, мурал), Film UA (документальний фільм "Тісто"), "КоледжCheck", "Українські палаци. Золота доба".

"Таких проєктів десятки. Можливо, воно комусь і потрібно. Але навіщо це американським платникам податків, я не зовсім розумію. І чому нам не просити кошти на щось явно більш необхідне?" — написав Заблоцький.

Програми USAID - реакція Заблоцького Фото: Скриншот

Закриття програми USAID в Україні — деталі

На порталі USAID в Україні можна побачити, на що які саме програми витрачались американські кошти. Вказується, що напрямків було п'ять: деякі почались ще у 2014-16 рр. і закінчувались у 2025 чи 2026 рр.

Напрямки фінансування програм USAID в Україні:

Демократія, права людини та врядування — на розвиток громадянського суспільства та ЗМІ (наприклад, фінансування проєкту МГО "Інтерньюз"), на цифровізацію (Фонд "Східна Європа"), на кібербезпеку (DAI Global LLC), на протидію корупції (допомога Рахунковій палаті), на децентралізацію та самоврядування ("Кемонікс Інтернешнл", "Глобал Ком’юнітіз"), на роботу з молоддю (IREX), на вибори та політику ("Громадська мережа "Опора", "Інтерньюз" Україна"); Економічний розвиток — на розвиток сільського господарства, гарантії сільськогосподарського кредитування, стійкість бізнесу (серед отримувачів грантів — "Кемонікс Інтернешнл", "ДАІ Глобал"), на реформування державних підприємств та впорядкування бюджетної підтримки (Deloitte, ПрАТ "КПМГ АУДИТ"); Критична інфраструктура — на енергетику, на сталу роботу електромереж (серед отримувачів — Тетра Тек, ЕС Інк.), на прозорість енергосектору (DiXi Group), на відновлення України (ТОВ "Грін Пауерд Текнолоджі", Green Powered Technology); Охорона здоров'я — на прискорення реформування системи охорони здоров'я (Deloitte), на доступ до безпечних ліків, на боротьбу з туберкульозом та ВІЛ, на фізичну реабілітацію, на вакцинацію проти поліомієліту; Перехідний період та гуманітарна допомога — програми для реформи та інтеграцію в ЄС і НАТО (виконавець — "Кемонікс Інтернешнл Інк.", Chemonics). Крім того, ішло фінансування продуктів харчування, на воду, на невідкладну медичну допомогу українцям, які перебувають у кризовій ситуації. У 2022 році на гуманітарну допомогу виділили 2,8 млрд дол.

Зазначимо, 23 жовтня USAID опублікувало аналіз ринку праці в Україні. Згідно з результатами дослідження, українським роботодавцям не вистачає від 5 до 10 млн людей.

Нагадуємо, 23 січня в МЗС України відповіли, чи скасував уряд США військову допомогу Україні, в рамках якої надходила зброя та боєприпаси припаси для ЗСУ.