Військова допомога США: що каже МЗС України та Пентагон про продовження поставок (відео)

Українцям краще не дослухатись до заяв іноземних політиків, які говорять про припинення військової допомоги США, заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Дипломат роз'ясни позицію Києва та Вашингтона.

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США вигідно надавати військову допомогу Україні, оскільки таким чином американці досягають стратегічних цілей та отримують мирну Європу. Україна пояснює новій адміністрації Білого дому важливість цієї допомоги, яка, крім військового, має ще й економічний аспект. Пентагон у коментарі медіа пояснив, що відбувається, а речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу 23 січня заявив, що поставки продовжуються.

Допомога США - коментар Тихого див. з 14:13

Тихий відповів на питання медіа щодо долі 3,8 млрд дол., які Україні виділила адміністрація попереднього президента Джо Байдена. Зокрема, журналістів цікавило, яка сума залишилась і чи ці кошти не заблокувала адміністрація нового президента Дональда Трампа.

"Що стосується військової допомоги США Україні, ця допомога станом на зараз триває. А щодо конкретних сум, які залишалися в президентській програмі, давайте будемо дивитися за розвитком подій, які будуть відбуватися", — заявив Тихий.

Також дипломат пояснив, чому США повинні продовжувати надати допомогу. Зокрема, він нагадав, що позиція України щодо завершення війни — це тиск на РФ у двох напрямках — економічному та військовому. Економічний тиск — це "санкції, ізоляція Росії, використання заморожених активів". Військовий — це "військова підтримка України конкретними типами озброєнь технологій і спроможностей достатньо швидко в достатньому об'ємі". Тихий наголосив, що для США підтримка українців — це стратегічне питання.

"Я переконаний, що можна розв'язати всі питання, які існують. І загалом, військова підтримка з боку США Україні — це стратегічна річ. Це стратегічно важливо для самих Сполучених Штатів — ми в цьому переконані. Ми доносимо до американської сторони, що ця підтримка сприяє стабільності в Європі і має ключове значення, в тому числі, для досягнення справедливого миру", — сказав він.

В підсумку Тихий закликав не слухати "заяв чи цитат окремих очільників, політиків і іноземних чиновників", а прислухатись до позиції України.

Заява Пентагону щодо військової допомоги Україні

Телекомпанія "Голос Америки" отримала коментар представника Пентагону щодо військової допомоги. З ким саме спілкувались журналісти, не вказується. Співрозмовник медіа пояснив, що призупинення програм допомоги не стосується зброї, яка надсилається українцям. Указ нового президента США не впливає на обидві програми, запроваджені раніше. Тобто і далі працюють:

програма "Ініціатива сприяння безпеці України" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), за якою зброю замовляють на американських заводах, а потім везуть в Україну;

президентська програма допомоги Presidential Drawdown Authority (DPA), за якою зброя іде з армійських складів.

"Втім, наразі невідомо, як саме президентський указ Трампа може вплинути на невійськову допомогу для України", — підсумували журналісти.

Допомога США — ситуація після інавгурації Трампа

Зазначимо, після інавгурації Дональд Трамп підписав серію указів, і серед них було розпорядження призупинити на 90 днів низку програм допомоги різним кранам, написало видання Associated Press. При цьому офіційно не оголошувалось, чи стосувалось це рішення надання зброї українській армії у рамках президентської програми Джо Байдена.

Останнє оголошення про виділення 500 млн дол. відбулось 9 січня 2025 року: про це заявив тодішній глава Пентагону Ллойд Остін. Зі слів глави Міноборони США, у пакеті — ракети ППО, артилерійські снаряди тощо. Не надходила інформація, чи встигли американські військові відвантажити в Україну оголошений набір зброї.

Нагадуємо, 22 січня президент України Володимир Зеленський дав коментар у Давосі щодо ймовірного гальмування військової допомоги США.