Зустріч з Трампом та допомога США: Зеленський уточнив хід перемовин з США (відео)

Американська допомога Україні продовжує надходити і після зміни президента США, навели журналісти слова президента Зеленського. Політик також заспокоїв щодо подальшої військової підтримки.

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Команда президента України Володимира Зеленського та команда президента США Дональда Трампа контактує, щоб відбулась зустріч двох політиків щодо завершення війни. Спершу відбудеться серія проміжних контактів, і лише тоді почнеться підготовка до особистої розмови. Про плани перемовин з Трампом і про військову допомогу США Зеленський розповів в кулуарах Міжнародного економічного форуму, повідомило "Суспільне".

Завершення війни — заява Зеленського в Давосі

Зеленський відповів на питання журналістів у коридорі будівлі, в якому відбувається спілкування у Давосі. Питання стосувались завершення війни та військової допомоги США. У відповідь на перше питання політик розповів про процедуру перемовин та про плани на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. З його слів, перемовини ітимуть в кілька етапів:

спершу відбудуться кілька підготовчих командних нарад чиновників США та України;

потім можлива розмова Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

"Команди будуть працювати над зустрічами. Буде кілька різних зустрічей. Я маю на увазі, передусім командні зустрічі, а потім будемо вже працювати над майбутньою зустріччю з президентом", — сказав Зеленський, на вказавши тривалість підготовчого етапу.

У відповідь на питання, чи продовжиться надходження американської допомоги, президент заспокоїв. З його слів, надходження допомоги продовжується. Зеленський не уточнив характер надходжень з США (це гроші чи зброя), також не розповів про обсяги і терміни підтримки.

"Поки що все йде, як іде", — навели журналісти слова президента.

Також "Суспільне" розповіло про коментар глави офісу президента Андрія Єрмака, отриманий в Давосі. З його слів, контакти з командою Трампа вже встановили і роблять все, що очільник двох кран якнайшвидше зустрілись. Ніяких термінів озвучено не було.

Зазначимо, Фокус писав про інші заяви президента Зеленського у Давосі. Серед іншого, український політик зустрівся з главою Міжнародної медіаради. Під час розмови він заявив, що для протистояння з Росією Україні знадобиться мільйонна армія. На утримання цієї армії українцям знадобляться великі кошти, яких у країни немає. Фінансовий тягар у такому випадку мав би лягти на плечі західних партнерів. Щоб не було зайвих витрат, Україні слід надати потужні гарантії безпеки, і тоді "потреби у такій обороні не буде".

Нагадуємо, 15 січня тодішній претендент на посаду держсекретаря США Марко Рубіо заявив, що Україно та РФ повинні піти на поступки заради миру. Тим часом 22 січня президент Дональд Трамп закликав Кремль припинити війну і розповів, як він шкодує російський народ, який втратив 60 млн ос. під час Другої світової війни.