Встреча с Трампом и помощь США: Зеленский уточнил ход переговоров с США (видео)

Американская помощь Украине продолжает поступать и после смены президента США, привели журналисты слова президента Зеленского. Политик также успокоил относительно дальнейшей военной поддержки.

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Команда президента Украины Владимира Зеленского и команда президента США Дональда Трампа контактирует, чтобы состоялась встреча двух политиков относительно завершения войны. Сначала состоится серия промежуточных контактов, и только тогда начнется подготовка к личному разговору. О планах переговоров с Трампом и о военной помощи США Зеленский рассказал в кулуарах Международного экономического форума, сообщило "Суспільне".

Завершение войны — заявление Зеленского в Давосе

Зеленский ответил на вопросы журналистов в коридоре здания, в котором происходит общение в Давосе. Вопросы касались завершения войны и военной помощи США. В ответ на первый вопрос политик рассказал о процедуре переговоров и о планах на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, переговоры будут идти в несколько этапов:

сначала состоятся несколько предварительных командных совещаний чиновников США и Украины;

затем возможен разговор Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

"Команды будут работать над встречами. Будет несколько различных встреч. Я имею в виду, прежде всего командные встречи, а потом будем уже работать над будущей встречей с президентом", — сказал Зеленский, не уточнив время, требующееся на предварительный этап.

В ответ на вопрос, продолжится ли поступление американской помощи, президент успокоил. По его словам, поступление помощи продолжается. Зеленский не уточнил характер поступлений из США (это деньги или оружие), также не рассказал об объемах и сроках поддержки.

"Пока все идет, как идет", — привели журналисты слова президента.

Также "Суспільне" рассказало о комментарии главы офиса президента Андрея Ермака, полученный в Давосе. По его словам, контакты с командой Трампа уже установили и делают все, чтобы глава двух стран как можно быстрее встретились. Никаких сроков озвучено не было.

Отметим, Фокус писал о других заявлениях президента Зеленского в Давосе. Среди прочего, украинский политик встретился с главой Международного медиасовета. Во время разговора он заявил, что для противостояния с Россией Украине понадобится миллионная армия. На содержание этой армии украинцам понадобятся большие средства, которых у страны нет. Финансовое бремя в таком случае должно было бы лечь на плечи западных партнеров. Чтобы не было лишних расходов, Украине следует предоставить мощные гарантии безопасности, и тогда "потребности в такой обороне не будет".

Напоминаем, 15 января тогдашний претендент на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ должны пойти на уступки ради мира. Между тем 22 января президент Дональд Трамп призвал Кремль прекратить войну и рассказал, как он жалеет русский народ, который потерял 60 млн человек во время Второй мировой войны.