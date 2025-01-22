Украине для обороны от РФ потребуется миллионная армия, — Зеленский

Президент заявил, что если РФ выйдет с миллионным войском, Украине также понадобится миллионная армия в обороне: это будет необходимо до тех пор, пока страна не станет участницей какого-то альянса по безопасности.

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Украине понадобится миллионная армия в обороне, чтобы защищаться от РФ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями Международной медиарады во время Всемирного экономического форума в Давосе. В ходе разговора глава государства рассказал о необходимых оборонительных мощностях Украины в случае, если Россия соберет для нападения миллионную армию. По словам Зеленского, тогда нам понадобится миллионное войско в обороне.

"Нам понадобится миллион в обороне, если Путин придет с миллионом-полтора", — отметил президент.

При этом Владимир Зеленский отметил, что такая большая армия будет необходима Украине до тех пор, пока государство не включат в состав альянса по безопасности. Тогда, с гарантиями безопасности и надежными союзниками, потребности в такой обороне не будет.

В то же время глава государства выразил понимание того, что такая мощная армия потребует очень больших средств. Однако президент осознает: украинский бюджет этого не сможет обеспечить.

"Кто будет кормить миллионную армию? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично тогда, чтобы все поддерживали эту армию: оружие, военные, их жизнь и тому подобное. Потому что бюджета Украины не будет на миллионную армию — нам его просто не хватит", — сказал Владимир Зеленский.

Также в разговоре президент упомянул о замороженных российских активах: по его словам, 250 миллиардов, которые сейчас есть, Украине могут предоставить, чтобы обеспечивать войско до тех пор, пока государство не включат в какой-то альянс по безопасности. Говоря о безопасностном альянсе, Владимир Зеленский имел в виду прежде всего НАТО, о членстве Украины в котором между государствами до сих пор есть разногласия.

"Иначе нам придется оплачивать эту армию из бюджетов Соединенных Штатов, или из бюджетов европейских коллег", — пояснил президент.

По словам Зеленского, НАТО — это компромисс, доступные гарантии безопасности как для Украины, так и для всей Европы, Америки и других.

Отметим, что во время Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский озвучил ряд шагов для обеспечения справедливого мира в Украине, а также заверил, что государство будет придерживаться мирной дипломатии в завершении войны с Россией. Основные тезисы во время выступления Фокус зафиксировал 21 января.

Также Владимир Зеленский озвучил тезис о том, что минимум 200 тысяч военных из Европы может обеспечить Украине безопасность после завершения войны с РФ. Речь идет о миротворческом контингенте, который может предотвратить новое вторжение России в Украину в дальнейшем.