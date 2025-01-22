Україні для оборони від РФ буде потрібна мільйонна армія, – Зеленський

Президент заявив, що якщо РФ вийде з мільйонним військом, Україні також знадобиться мільйонна армія в обороні: це буде необхідно доти, доки країна не стане учасницею якогось безпекового альянсу.

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Україні знадобиться мільйонна армія в обороні, щоб захищатися від РФ. Про це президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками Міжнародної медіаради під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. В ході розмови глава держави розповів про необхідні оборонні потужності України у випадку, якщо Росія збере для нападу мільйонну армію. За словами Зеленського, тоді нам знадобиться мільйонне військо в обороні.

"Нам знадобиться мільйон в обороні, якщо Путін прийде з мільйоном-півтора", – зазначив президент.

При цьому Володимир Зеленський зазначив, що така велика армія буде необхідною Україні доти, доки державу не включать до складу безпекового альянсу. Тоді, з гарантіями безпеки та надійними союзниками, потреби у такій обороні не буде.

Водночас глава держави висловив розуміння того, що така потужна армія буде потребувати дуже великих коштів. Однак президент усвідомлює: український бюджет цього не зможе забезпечити.

"Хто буде годувати мільйонну армію? Якщо Європа каже, що Україна захищає не тільки себе, а й цінності Європи, логічно тоді, аби всі підтримували цю армію: зброя, військові, їх життя тощо. Бо бюджету України не буде на мільйонну армію – нам його просто не вистачить", – сказав Володимир Зеленський.

Також у розмові президент згадав про заморожені російські активи: за його словами, 250 мільярдів, які зараз є, Україні можуть надати, аби забезпечувати військо доти, доки державу не включать до якогось безпекового альянсу. Говорячи про безпековий альянс, Володимир Зеленський мав на увазі передусім НАТО, про членство України в якому між державами досі є розбіжності.

"Інакше нам прийдеться сплачувати цю армію з бюджетів Сполучених Штатів, або з бюджетів європейських колег", – пояснив президент.

За словами Зеленського, НАТО – це компроміс, доступні гарантії безпеки як для України, так і для всієї Європи, Америки тощо.

Зазначимо, що під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі Володимир Зеленський озвучив низку кроків для забезпечення справедливого миру в Україні, а також запевнив, що держава буде дотримуватися мирної дипломатії у завершенні війни з Росією. Основні тези під час виступу Фокус зафіксував 21 січня.

Також Володимир Зеленський озвучив тезу про те, що мінімум 200 тисяч військових з Європи може забезпечити Україні безпеку після завершення війни з РФ. Йдеться про миротворчий контингент, який може запобігти новому вторгненню Росії в Україну в подальшому.