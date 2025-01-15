Без освобождения земли: представитель Трампа рассказал об условиях завершения войны (видео)

В США осознают, что Украина будет в опасности, если война завершится без достаточных гарантий безопасности, заявил будущий госсекретарь Марко Рубио. При этом Белый дом точно достигнет мира.

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Новая американская администрация, которая вскоре окажется в Белом доме, твердо убеждена, что завершит войну РФ в Украине. Для этого планируют приложить максимум дипломатических усилий. Среди прочего, признают, что Украина не способна вернуть оккупированные территории. О том, как США достигнут мира, претендент на должность госсекретаря Марко Рубио рассказал во время выступления в Конгрессе 15 января, которое транслировалось на портале C-span.

Марко Рубио произнес речь перед комитетом иностранных дел. Среди прочего, он рассказал о завершении войны. По словам Рубио, Украина не сможет вернуть оккупированные россиянами территории.

"Так же нереалистично считать, что какая-то нация размера Украины, независимо от того, насколько она некомпетентна, и независимо от того, сколько убытков РФ понесла в результате этого вторжения, сможет вытеснить россиян вплоть до того состояния, где они были накануне вторжения", — сказал он.

В то же время, Рубио выразил уверенность, что РФ не сможет полностью оккупировать Украину. Впрочем, главная цель — завершить войну, поскольку украинцев не хватит для полной победы, сказал он.

"Нет ни одного способа, чтобы Россия захватила всю Украину. Украинцы слишком смелые и слишком сильно борются. Страна слишком большая. Это не произойдет. Недавно я видел цитату, где сказано, что проблема Украины не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что заканчиваются украинцы. Размер имеет значение", — слышно на видео.

Завершение войны — видение Трампа и Рубио

По словам республиканца, чтобы завершить войну, и Украине, и РФ нужно будет идти на определенные уступки. Он не объяснил, о каких именно уступках идет речь. В то же время, отмечается, что у новой американской администрации есть понимание: Россия вернется и возобновит войну, если у украинцев не будет рычагов, чтобы этому противостоять.

"То, что сделал Путин, неприемлемо, в этом нет сомнений, но эта война должна закончиться, и я думаю, что это должно быть официальной политикой США, что мы хотим увидеть ее конец", — услышали сенаторы.

Также будущий госсекретарь признал, что природа российско-украинской войны — историческая, и поэтому нет легкого решения. Однако США будут воплощать план дипломатического достижения мира.

"Моя надежда заключается в том, что они могут начать с прекращения огня. Важно, чтобы украинцы имели рычаги влияния, но им также придется сделать уступки для достижения согласия. Этот конфликт должен завершиться", — заявил Рубио.

Детали достижения мира — позиция Украины и РФ

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в январе 2025 года заявил, что завершение войны возможно, если украинцы получат стопроцентные гарантии безопасности. Политик объяснил, что будет, если отдать РФ земли и не иметь этих гарантий. По его словам, россияне через год-два возобновят наступление и уничтожат Украину.

Между тем появилось выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова о завершении войны с точки зрения Кремля. Топ-чиновник в очередной раз повторил, что украинцам следует смириться с оккупацией территорий и готовиться к полной капитуляции. По мнению россиянина, капитуляция включает вечный отказ от НАТО, восстановление прав русскоязычных и потерю армии.

Напоминаем, 14 января помощник президента РФ Николай Патрушев сообщил, что в 2025 году Украина исчезнет с карты мира: ему ответили украинские политики.