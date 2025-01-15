Без звільнення землі: представник Трампа розповів про умови завершення війни (відео)

В США усвідомлюють, що Україна буде в небезпеці, якщо війна завершиться без достатніх гарантій безпеки, заявив майбутній держсекретар Марко Рубіо. Водночас Білий дім точно досягне миру.

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Нова американська адміністрація, яка незабаром опиниться у Білому домі, твердо переконана, що завершить війну РФ в Україні. Для цього планують докласти максимум дипломатичних зусиль. Зокрема, визнають, що Україна не здатна повернути окуповані території. Про те, як США досягнуть миру, претендент на посаду держсекретаря Марко Рубіо розповів під час виступу в Конгресі 15 січня, який транслювався на порталі C-span.

Марко Рубіо виголосив промову перед комітетом закордонних справ. Зокрема, він розповів про завершення війни. Зі слів Рубіо, Україна не зможе повернути окуповані росіянами території.

"Так само нереалістично вважати, що якась нація розміру України, незалежно від того, наскільки вона некомпетентна, і незалежно від того, скільки збитків РФ зазнала внаслідок цього вторгнення, зможе витіснити росіян аж до того стану, де вони були напередодні вторгнення", — сказав він.

Водночас Рубіо висловив упевненість, що РФ не зможе повністю окупувати Україну. Втім, головна мета — завершити війну, оскільки українців не вистачить для цілковитої перемоги, сказав він.

"Немає жодного способу, щоб Росія захопила всю Україну. Українці занадто сміливі й занадто сильно борються. Країна занадто велика. Це не станеться. Нещодавно я бачив цитату, де сказано, що проблема України не в тому, що у неї закінчуються гроші, а в тому, що закінчуються українці. Розмір має значення", — чути на відео.

Завершення війни — бачення Трампа та Рубіо

Зі слів республіканця, щоб завершити війну, і Україні, і РФ слід буде іти на певні поступки. Він не пояснив, про які саме поступки ідеться. Водночас наголошується, що в нової американської адміністрації є розуміння: Росія повернеться та відновить війну, якщо в українців не буде важелів, щоб цьому протистояти.

"Те, що зробив Путін, є неприйнятним, у цьому немає сумнівів, але ця війна повинна закінчитися, і я думаю, що це має бути офіційною політикою США, що ми хочемо побачити її кінець", — почули сенатори.

Також майбутній держсекретар визнав, що природа російсько-української війни — історична, і тому немає легкого рішення. Однак США будуть втілювати план дипломатичного досягнення миру.

"Моя надія полягає в тому, що вони можуть почати з припинення вогню. Важливо, щоб українці мали важелі впливу, але їм також доведеться зробити поступки для досягнення згоди. Цей конфлікт має завершитися", — заявив Рубіо.

Деталі досягнення миру — позиція України та РФ

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський у січні 2025 року заявив, що завершення війни можливе, якщо українці отримають стовідсоткові гарантії безпеки. Політик пояснив, що буде, коли віддати РФ землі і не мати цих гарантій. З його слів, росіяни через рік-два відновлять наступ та знищать Україну.

Тим часом з'явився виступ глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо завершення війни з точки зору Кремля. Топчиновник вкотре повторив, що українцям слід змиритись з окупацією територій та готуватись до повної капітуляції. На думку росіянина, капітуляція включає вічну відмову від НАТО, відновлення прав російськомовних та втрату армії.

Нагадуємо, 14 січня помічник президента РФ Микола Патрушев повідомив, що у 2025 році Україна зникне з карти світу: йому відповіли українські політики.