Военная помощь США: что говорит МИД Украины и Пентагон о продлении поставок (видео)

Украинцам лучше не прислушиваться к заявлениям иностранных политиков, которые говорят о прекращении военной помощи США, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Дипломат разъясни позицию Киева и Вашингтона.

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США выгодно оказывать военную помощь Украине, поскольку таким образом американцы достигают стратегических целей и получают мирную Европу. Украина объясняет новой администрации Белого дома важность этой помощи, которая, кроме военной, имеет еще и экономический аспект. Пентагон в комментарии медиа объяснил, что происходит, а представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга 23 января заявил, что поставки продолжаются.

Помощь США — комментарий Тихого см. с 14:13

Тихий ответил на вопросы медиа о судьбе 3,8 млрд долл., которые Украине выделила администрация предыдущего президента Джо Байдена. В частности, журналистов интересовало, какая сумма осталась и не заблокировала ли эти средства администрация нового президента Дональда Трампа.

"Что касается военной помощи США Украине, эта помощь по состоянию на сейчас продолжается. А относительно конкретных сумм, которые оставались в президентской программе, давайте будем смотреть за развитием событий, которые будут происходить", — заявил Тихий.

Также дипломат объяснил, почему США должны продолжать оказывать помощь. В частности, он напомнил, что позиция Украины по завершению войны — это давление на РФ в двух направлениях — экономическом и военном. Экономическое давление — это "санкции, изоляция России, использование замороженных активов". Военное — это "военная поддержка Украины конкретными типами вооружений технологий и возможностей достаточно быстро в достаточном объеме". Тихий подчеркнул, что для США поддержка украинцев — это стратегический вопрос.

"Я убежден, что можно решить все вопросы, которые существуют. И в целом, военная поддержка со стороны США Украине — это стратегическая вещь. Это стратегически важно для самих Соединенных Штатов — мы в этом убеждены. Мы доносим до американской стороны, что эта поддержка способствует стабильности в Европе и имеет ключевое значение, в том числе, для достижения справедливого мира", — сказал он.

В итоге Тихий призвал не слушать "заявлений или цитат отдельных руководителей, политиков и иностранных чиновников", а прислушиваться к позиции Украины.

Заявление Пентагона относительно военной помощи Украине

Телекомпания "Голос Америки" получила комментарий представителя Пентагона относительно военной помощи. С кем именно общались журналисты, не указывается. Собеседник медиа объяснил, что приостановление программ помощи не касается оружия, которое направляется украинцам. Указ нового президента США не влияет на обе программы, введенные ранее. То есть и дальше работают:

программа "Инициатива содействия безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), по которой оружие заказывают на американских заводах, а затем везут в Украину;

президентская программа помощи Presidential Drawdown Authority (DPA), по которой оружие идет с армейских складов.

"Впрочем, пока неизвестно, как именно президентский указ Трампа может повлиять на невоенную помощь для Украины", — подытожили журналисты.

Помощь США — ситуация после инаугурации Трампа — ситуация после инаугурации Трампа

Отметим, после инаугурации Дональд Трамп подписал серию указов, и среди них было распоряжение приостановить на 90 дней ряд программ помощи различным странам, написало издание Associated Press. При этом официально не объявлялось, касалось ли это решение предоставления оружия украинской армии в рамках президентской программы Джо Байдена.

Последнее объявление о выделении 500 млн долл. состоялось 9 января 2025 года: об этом заявил тогдашний глава Пентагона Ллойд Остин. По словам главы Минобороны США, в пакете — ракеты ПВО, артиллерийские снаряды и тому подобное. Не поступала информация, успели ли американские военные отгрузить в Украину объявленный набор оружия.

Напоминаем, 22 января президент Украины Владимир Зеленский дал комментарий в Давосе относительно вероятного торможения военной помощи США.