3 месяца без помощи: Трамп подписал указ о приостановлении финансовой помощи другим государствам

Трамп долгое время выступал против иностранной помощи и критически относился к объему поддержки, предоставленной Украине для укрепления ее обороноспособности в российско-украинской войне.

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После инаугурации президент Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по предоставлению иностранной помощи на 90 дней до проведения проверок. За это время планируются проверки с целью определения соответствия целям его политики, сообщает Associated Press.

В настоящее время не понятно, сколько помощи пострадает от этого указа. Дело в том, что финансирование многих программ уже было ассигновано Конгрессом и должно быть потрачено, если еще не потрачено.

В указе говорится, что "индустрия иностранной помощи и бюрократия не отвечают американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям" и "служат дестабилизации мира во всем мире путем продвижения в зарубежных странах идей, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними". В связи с этим Трамп заявил, что "никакая дальнейшая иностранная помощь Соединённых Штатов не будет предоставляться, если она не будет полностью соответствовать внешней политике президента Соединённых Штатов".

Как отметил государственный секретарь Марко Рубио членам Комитета Сената по иностранным делам во время слушаний по утверждению его кандидатуры на прошлой неделе, "каждый доллар, который мы тратим, каждая программа, которую мы финансируем, и каждая политика, которую мы проводим, должны быть оправданы ответом на три простых вопроса: "Делает ли это Америку безопаснее? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?".

Подписанный Трампом указ оставляет за Рубио или назначенным им лицом право принимать такие решения после консультаций с Административно-бюджетным управлением. Главными ведомствами, осуществляющими надзор за иностранной помощью, являются Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID).

Журналисты отмечают, что Дональд Трамп долгое время выступал против иностранной помощи, несмотря на то, что такая помощь обычно составляет примерно 1% от федерального бюджета. Исключение составляют чрезвычайные обстоятельства, такие, как предоставление Украине оружия на миллиарды долларов. Новый президент критически относился к объему помощи, предоставленной Украине для укрепления ее обороноспособности в войне.

Последний официальный отчет об иностранной помощи в администрации Байдена датируется серединой декабря и 2023-м бюджетным годом. Он показывает, что 68 миллиардов долларов было выделено на программы за рубежом, которые варьируются от ликвидации последствий стихийных бедствий до здравоохранения и продемократических инициатив в 204 странах и регионах.

Некоторые из крупнейших получателей помощи США — Израиль (3,3 млрд долларов в год), Египет (1,5 млрд долларов в год) и Иордания (1,7 млрд долларов в год) — вряд ли столкнутся с резкими сокращениями. Эти суммы включены в долгосрочные пакеты, которые существовали десятилетиями и в некоторых случаях регулируются договорными обязательствами.

Финансирование агентств ООН, включая миротворческие, правозащитные и беженские агентства, было традиционной целью для республиканских администраций, чтобы сократить или урезать их. иным образом сократить. Первая администрация Трампа пошла на сокращение расходов на иностранную помощь, приостановив выплаты различным агентствам ООН, включая Фонд народонаселения ООН, и финансирование Палестинской администрации.

Напомним, среди первых указов Дональда Трампа — объявление чрезвычайного положения и размещение войска на границе с Мексикой, помилование более 1 500 осужденных за штурм Капитолия в 2021 году, признание наркокартелей международными террористическими организациями и возобновление федеральной смертной казни и прекращение правительственных программ "разнообразия, справедливости и инклюзии". Также США выходят из ВОЗ и климатического соглашения.