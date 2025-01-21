США выходят из ВОЗ и климатического соглашения: с каких решений Трамп начал вторую каденцию

После возвращения Дональда Трампа в Белый Дом в США увеличится добыча нефти и газа, будут отменены льготы на электромобили и приостановлен запрет на пользование сетью TikTok.

Related video

Во вторник 20 января Дональд Трамп официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Во время инаугурационной речи он пообещал сразу в первый день подписать ряд президентских указов для воплощения в жизнь своих предвыборных обещаний. Фокус выяснил, о чем говорится в первых подписанных им документах.

Новый президент подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В документе указано, что Соединенные Штаты "намерены выйти из ВОЗ".

Трамп инициировал начало выхода из ВОЗ еще во время своей первой каденции. Его предшественник Джо Байден 20 января 2021 года направлял письмо генеральному секретарю ООН об отмене этого решения — сейчас Дональд Трамп аннулировал действие этого письма и возобновил процедуру.

Кроме того, Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетической сфере США. Он предусматривает увеличение добычи нефти и газа из собственных недр и восстановление остановленных предыдущей администрацией проектов. 47-й президент планирует отменить запрет на экспорт сжиженного газа, бурение в прибрежных водах, в частности на Аляске, и ускорить федеральную программу лизинга участков для добычи полезных ископаемых.

Дональд Трамп также инициирует выход Штатов из Парижского климатического соглашения, которое предусматривает меры для борьбы с климатическими изменениями. Новая администрация пересмотрит ограничения на выбросы углекислого газа и отменит налоговые льготы на электромобили.

Также Трамп на 75 дней приостановил действие федерального запрета против китайской социальной сети TikTok. В течение этого срока американские компании могут пользоваться сетью, не рискуя понести ответственность.

Ранее Фокус писал, что среди первых указов Дональда Трампа были объявления чрезвычайного положения и размещения войска на границе с Мексикой, помилование более 1 500 осужденных за штурм Капитолия в 2021 году, признание наркокартелей международными террористическими организациями и возобновление федеральной смертной казни и прекращение правительственных программ "разнообразия, справедливости и инклюзии".

20 января Фокус вел текстовую онлайн-трансляцию инаугурации Дональда Трампа, в которой писал о ключевых событиях церемонии.