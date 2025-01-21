США виходять з ВООЗ та кліматичної угоди: з яких рішень Трамп розпочав другу каденцію

Після повернення Дональда Трампа до Білого Дому у США збільшиться видобуток нафти та газу, буде скасовано пільги на електромобілі та призупинено заборону на користування мережею TikTok.

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У вівторок 20 січня Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Під час інавгураційної промови він пообіцяв одразу в перший день підписати низку президентських указів для втілення в життя своїх передвиборчих обіцянок. Фокус з'ясував, про що йдеться в перших підписаних ним документах.

Новий президент підписав указ про вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). В документі зазначено, що Сполучені Штати "мають намір вийти з ВООЗ".

Трамп ініціював початок виходу з ВООЗ іще під час своєї першої каденції. Його попередник Джо Байден 20 січня 2021 року надсилав лист до генерального секретаря ООН про скасування цього рішення — нині Дональд Трамп анулював дію цього листа та поновив процедуру.

Крім того, Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану в енергетичній сфері США. Він передбачає збільшення видобутку нафти та газу з власних надр та відновлення зупинених попередньою адміністрацією проєктів. 47-й президент планує скасувати заборону на експорт скрапленого газу, буріння в прибережних водах, зокрема на Алясці, та прискорити федеральну програму лізингу ділянок для видобутку корисних копалин.

Дональд Трамп також ініціює вихід Штатів з Паризької кліматичної угоди, яка передбачає заходи для боротьби з кліматичними змінами. Нова адміністрація перегляне обмеження на викиди вуглекислого газу та скасує податкові пільги на електромобілі.

Також Трамп на 75 днів призупинив дію федеральної заборони проти китайської соціальної мережі TikTok. Протягом цього терміну американські компанії можуть користуватися мережею, не ризикуючи понести відповідальність.

Раніше Фокус писав, що серед перших указів Дональда Трампа були оголошення надзвичайного стану та розміщення війська на кордоні з Мексикою, помилування понад 1 500 засуджених за штурм Капітолія у 2021 році, визнання наркокартелів міжнародними терористичними організаціями та поновлення федеральної смертної кари та припинення урядових програм "різноманітності, справедливості та інклюзії".

20 січня Фокус вів текстову онлайн-трансляцію інавгурації Дональда Трампа, в якій писав про ключові події церемонії.