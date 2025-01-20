"Золота ера Америки: Трамп офіційно став 47 президентом США, основні тези з його промови

Трамп пообіцяв розширення США, найкращу армію в світі та дешеві енергоресурси. В промові він жодного слова не сказав про Україну.

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Дональд Трамп офіційно став 47 президентом Сполучених штатів Америки. 20 січня він приніс присягу і вступив на посаду. Фокус зібрав основні тези його інавгураційної промови.

На початку інавгураційної мови звернувся до всіх колишніх президентів, присутніх на церемонії, а далі заявив про початок "золоту еру" для Америки. Він також додав, що за останні вісім років зазнав "випробувань і викликів" більше, ніж будь-який президент США в історії.

"Моє життя було врятовано не просто так. Я був врятований Богом, щоб знову зробити Америку великою. Я буду людиною, яка встановить мир у всьому світі. Вимірюватиму силу не тільки битвами які ми виграли, але й війнами які ми закінчили. Моєю найбільшою спадщиною буде спадщина миротворця і об'єднувача", — сказав Трамп.

Основні тези промови Дональда Трампа

Дональд Трамп пообіцяв що сьогодні, 20 січня, підпише серію історичних президентських указів.

Пообіцяв запровадити на південному кордоні (на кордоні США та Мексики) режим надзвичайної ситуації та розпочати "процес повернення мільйонів злочинних іноземців туди, звідки вони прийшли". Президент також анонсував відправлення військ на південний кордон США, щоб зупинити "вторгнення" нелегальних мігрантів.

Заявив, що замість оподаткування власних громадян, США запровадить тарифи та податки для іноземних країн, щоб збагатити власних громадян та створити зовнішню податкову службу для збору всіх тарифів, мит та доходів. Це, на його думку, принесе величезні суми грошей з іноземних джерел.

Пообіцяв підписати виконавчий указ про припинення урядової цензури та повернення свободи слова в Америці.

Сказав, що США збільшать видобуток нафти та знизять ціну на енергоресурси та будуть експортувати їх по всьому світу.

Заявив, що від сьогодні, офіційна політика США така — існує лише дві статі — чоловіча та жіноча.

Пообіцяв перейменувати Мексиканську протоку і висловив бажання "забрати собі" Панамський канал та встановити американський прапор на Марсі.

Заявив, о США збудують найкращу армію в світі і будуть розширюватися. "США будуть розширюватися. Наші предки перетинали океани, пустелі, ми підкорювали величезні гори, ми підкорювали космос, ми розщеплювали атом. Немає нічого, що Америка не могла б зробити" — сказав Трамп.

На інавгурації про Україну і обіцянку завершити війну за 24 години 47 президент США нічого не сказав.

Нагадаємо, що перед інавгурацією після меси в єпископальній церкві Св. Іоанна на площі Лафаєт у Вашингтоні Дональд і Меланія Трамп вирушили до Білого дому на традиційну чайну церемонію з президентом, який іде, Джо Байденом і його дружиною Джилл Байден,