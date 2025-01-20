"Ласкаво просимо додому": подружжя Трампів прибуло в Білий дім на чаювання з Байденами (відео)

Ця зустріч відрізнялася від того, що відбувалося чотири роки тому. Тоді Трамп не тільки не приїхав на інавгурацію Байдена, а й проігнорував чайну церемонію.

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Після меси в єпископальній церкві Св. Іоанна на площі Лафаєт у Вашингтоні Дональд і Меланія Трамп вирушили до Білого дому на традиційну чайну церемонію з президентом, який іде, Джо Байденом і його дружиною Джилл Байден, пише Sky News.

На порозі Байден сказав Трампу: "Ласкаво просимо додому".

Їхня зустріч різко контрастує з тим, що було чотири роки тому, коли Трамп відмовився визнати перемогу Байдена на виборах або бути присутнім на його інавгурації. Цього разу майбутній президент і президент, який іде, поїдуть в одній машині, приєднавшись до кортежу, що вирушить до Капітолія пізніше.

Джо і Джилл Байден зустрічають наступника на посаді президента США Фото: Getty

Тимчасом обраний віцепрезидент Джей Ді Венс і його дружина Уша Венс також зустрічаються з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і другим джентльменом Дагом Емхоффом.

Говорячи про стиль майбутньої і вже колишньої перших леді, то Меланія мала розкішний вигляд у темно-синьому ансамблі, який складався з пальта від бренду Adam Lippes, капелюха-канотьє і туфель у тон. Джилл Байден вибрала яскраве синє пальто з поясом, доповнивши його туфлями і рукавичками такого ж кольору.

На відміну від Меланії, Джилл виглядала набагато веселішою і широко посміхалася. Натомість Меланія була гранично серйозною, а очі ховала під капелюхом.

Дональд Трамп буде приведений до присяги на історичний другий термін як президент США о 12:00 за місцевим часом (19:00 – за київським), обіцяючи новий "золотий вік" для Америки. Морозна погода змусила церемонію інавгурації 78-річного президента у Вашингтоні провести в приміщенні.

Республіканець заприсягся випустити серію указів, які знищать спадщину президента Джо Байдена, що йде, і почати негайну депортацію нелегальних мігрантів. Якщо Трамп намалював антиутопічну картину "американської бійні" на своїй першій інавгурації 2017 року, то цього разу він пропонує більш оптимістичну обіцянку "абсолютно нового дня" для Сполучених Штатів. "Я діятиму з історичною швидкістю і силою і вирішу кожну кризу, з якою зіткнулася наша країна", — сказав Трамп на мітингу напередодні інавгурації, де він танцював із гуртом Village People.

Перед інавгурацією Трамп влаштував найдорожчу вечерю при свічках в історії, де зібралися надбагаті люди.

Раніше Фокус писав, чиї інтереси захищатиме Дональд Трамп і його друзі-мільярдери.