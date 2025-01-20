Не менше $200 млн: Трамп провів найдорожчу у світі вечерю при свічках, — BILD

Вхідний квиток на вечерю коштував мільйон доларів, що вдвічі більше, ніж минулого разу, коли Дональд Трамп готувався до першої інавгурації.

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Традиційна вечеря при свічках, яка відбувається перед інавгурацією президента США, відбулася напередодні ввечері в Національній галереї у Вашингтоні. На думку Bild, захід, організований Дональдом Трампом, може стати найдорожчим за всю історію.

Вхідні квитки на вечерю коштували мільйон доларів, проте гостей це не збентежило: у залі був повний аншлаг. Серед присутніх були Ілон Маск, глава Amazon Джефф Безос зі своєю коханою Лорен Санчес, Мукеш і Ніта Амбані, мільярдери з Індії, які відгуляли нещодавно весілля молодшого сина за $600 млн, і багато інших.

На заході діяв суворий дрес-код: для чоловіків фраки були обов'язкові, а дами з'явилися у вечірніх сукнях від провідних дизайнерів. Бути присутніми на заході могли тільки ті, хто пожертвував щонайменше мільйон доларів "комітету з прийняття присяги". Однак пожертви вважаються хорошою інвестицією. Багато хто з гостей – відомі бізнесмени, які бажають співпрацювати з майбутнім урядом.

Виручені кошти підуть на оплату урочистостей сьогоднішньої церемонії. Очікувалося, що виручка перевищить $200 мільйонів доларів. Примітно, що на першій інавгурації Трампа гостям, які хотіли наблизитися до майбутнього президента, довелося заплатити "всього" $500 тисяч.

Серед гостей вечора були Ілон Маск і Джефф Безос

Дональд Трамп разом із дружиною піднявся на сцену і виступив перед гостями. Якщо раніше він завжди імпровізував, то цього разу прочитав текст без усіляких варіацій.

"Це був прекрасний день, а завтра буде ще прекрасніший день. Завтра ми почнемо рятувати нашу країну і знову зробимо Америку великою", — сказав він під оплески.

Трамп, який зазвичай любить імпровізувати під час промов, зачитав текст і суворо його дотримувався. Він подякував своїй дружині та родині. Теплі слова прозвучали на адресу його невістки Лари Трамп, яка, будучи главою республіканців, забезпечила єдність партії на підтримку Трампа під час передвиборчої кампанії.

Політик розповів про припинення вогню в Газі та звільнення заручників, пообіцяв покласти край катастрофі та занепаду США за останні кілька років, а також запевнив, що його наступні чотири роки в Білому домі "будуть більш успішними, ніж перші чотири"

"Вторгнення на наш кордон припиниться завтра. Ми знизимо інфляцію і випустимо на волю рідке золото. Знаєте, що це? У нас під річками більше, ніж у будь-кого іншого. Ми будемо бурити, бурити, бурити і знижувати ціни. Вірні нашому девізу: Обіцянки дано, обіцянки виконано", — заявив він. Не можна не відзначити, що на вечері Меланія Трамп укотре вигуляла розкішний ансамбль за тисячі доларів. Вона сяяла в чорній спідниці Carolina Herrera з паєтками, яку поєднала з пальто-накидкою Saint Laurent і блузкою Dolce & Gabbana,

Раніше Фокус писав, що одягла Меланія Трамп на перший публічний захід, і чого чекати світу від інавгурації Трампа.