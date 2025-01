Приход в Белый дом президента Дональда Трампа связан с изменением политической и экономической парадигмы Соединенных Штатов. Какую экономику построит новый лидер США и зачем он окружил себя группой миллиардеров, среди которых Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос?

Новый президент США Дональд Трамп, чья инаугурация состоится сегодня, 20 января, ранее выступал с довольно неоднозначными заявлениями относительно экономической политики своей администрации. В частности, он пообещал большие изменения для крупнейшей экономики мира. Как сообщило издание ВВС, на повестке дня — прекращение разрушительного инфляционного кризиса, тарифы (новые пошлины) и большое сокращение налогов. Таким образом, судя по словам Трампа, он якобы разожжет экономический бум и возродит угасающую веру в американскую мечту. "Мы в начале великой, прекрасной золотой эры бизнеса", — цитирует выступление Трампа ВВС. Кроме того, еще до инаугурации Трамп успел вывести на рынок новую криптовалюту — мемкоин $Trump. Так что же планирует делать новый американский президент, действительно ли намерен начать торговую войну с Китаем и для чего в его окружении столько людей с миллиардными состояниями?

Криптовалюты и технологии: как команда Трампа будет пытаться изменить Мир

За несколько дней до инаугурации новый глава Белого дома вывел на рынок новую криптовалюту — мемкоин $Trump. По данным CoinMarketCap.com, через несколько часов после запуска рыночная капитализация $Trump достигла почти 5,5 миллиардов долларов США. Интересно, что в предыдущий срок Дональд Трамп совсем иначе относился к криптоактивам. Например, как говорится в материале ВВС, в 2021 году он высказался так: "Биткойн — это просто похоже на мошенничество. Мне это не нравится, потому что это другая валюта, которая конкурирует с долларом".

Трамп заявил, что сделает США криптостолицей планеты Фото: Flickr / Jorge Franganillo

Похоже, Трамп пересмотрел свое мнение относительно криптовалют и даже заявил, что сделает Соединенные Штаты "криптостолицей планеты". И начать создание этой столицы крипты он решил немедленно. Инициативу по мемкоину $Trump восприняли неоднозначно.

"Это буквально заработок на президентской должности — создание финансового инструмента, чтобы люди могли переводить деньги семье президента в связи с его должностью", — цитирует The New York Times Адава Ноти, исполнительного директора некоммерческой этической группы Campaign Legal Center. Эрик Трамп, который помогает управлять бизнес-операциями Trump Organization, заявил, что это предложение является частью нового и растущего бизнес-сектора, в который вошла семья Трампов. Между тем, Ник Томаино, венчурный криптоинвестор и бывший руководитель Coinbase, считает, что Трамп "владеет 80% акций и устанавливает сроки запуска за несколько часов до инаугурации — это грабеж, и многие, вероятно, пострадают от этого".

Во время первого своего срока Трамп был категорически против биткойна, но сейчас он изменил свое мнение Фото: Скриншот

Итак, довольно интересно, что первые шаги Трампа еще до инаугурации, до фактического назначения президентом США, были сделаны в направлении раскрутки крипторынка. Эксперты говорят, что Трамп будет пытаться дальше раскручивать тему крипты. "Он заявил и, скорее, будет пытаться реализовать распространение использования криптовалют, популяризацию крипторынка, там отдельная еще тема формирования резервов США в криптоактивах, с этим вопросом не уверен, но поскольку в Минфин назначается лояльный к нему человек, то многое, действительно, будет реализовано для развития крипторынка и криптовалют", — говорит Андрей Шевчишин.

Еще до своей инаугурации Трамп вывел на крипторынок новый мемкоин $Trump, который быстро приобретает бешеную популярность

В целом близость к Трампу бизнесменов, возглавляющих технологические предприятия, того же Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга, является определенными сигналами — американская экономика движется дальше и довольно шустро в сторону более активного развития технологий. И речь не только о развитии ИИ, хотя Трамп пообещал отменить распоряжение президента Джо Байдена об искусственном интеллекте, которое имело целью защитить права и безопасность людей, не подавляя инновации. На повестке дня — новые дискуссии о возможном слиянии Google и Facebook.

Возможно, администрация Трампа пересмотрит антимонопольные меры в отношении Google Фото: NY times

Как пишет AP News, большинство экспертов ожидают, что администрация Трампа смягчит антимонопольные меры и будет более лояльной к слиянию этих компаний."Google может выиграть от возвращения Трампа после того, как он сделал комментарии во время предвыборной кампании, предполагая, что распад компании не соответствует национальным интересам США, после того как судья объявил ее поисковую систему незаконной монополией", — говорится в статье издания. Однако пока нет достаточно информации, чтобы спрогнозировать, будет ли Трамп полностью отказываться от попыток Байдена обуздать монопольную власть крупных технологических компаний США.

Против Китая: какой может быть внешняя экономическая политика администрации Трампа

Согласно ранее озвученным Трампом заявлениям, речь идет о сдерживании инфляции, о введении пошлин на импортные товары (60% на товары из Китая, 10–20% — на товары из стран-партнеров), а еще об уменьшении ряда налогов — от отмены налогов на выплаты социального страхования до снижения ставки корпоративного налога.

Заявления Дональда Трампа противоречивы и непоследовательны, говорит финансовый аналитик Иван Угляница. И добавляет: хотя стиль Трампа остается таким, как и в предыдущий срок президентства, а это громкие заявления, твиттер-управление, легкое перепрыгивание между заявленным и фактическим, но часть предвыборных обещаний реализовать ему придется. В частности, то, что связано с пошлинами на импортные товары. "Думаю, что новые тарифы (таможенные ставки, — Фокус) будут — вопрос в том, насколько большие и насколько быстро. В частности, уже говорят о том, что могут постепенно подниматься тарифы, условно говоря, помесячно, что, по моему мнению, еще хуже. Но тарифные и другие экономические войны, думаю, что будут вместе с дальнейшей регионализацией торговли", — отметил Иван Угляница.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, в разговоре с Фокусом отметил: "Что касается внешней политики, то она касается прежде всего таможенных ограничений по товарам происхождением из Китая, ЕС, Канады, Мексики. То есть, по каждому из тех направлений он собирается вводить таможенные ограничения до 60% от стоимости товара. По сути, он собирается начать торговые войны несмотря на любые ограничения Всемирной торговой организации. Но на это сейчас уже никто не обращает внимания. Поэтому мы ждем серьезных торговых войн с последствиями для мировой экономики".

Трамп заявил о повышении пошлин на китайские товары, однако пока это выглядит, как начало новых переговоров о торговле с КНР Фото: Getty Images

О том, что Трамп будет проводить более жесткую политику в отношении импортных товаров, говорит и Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков. Причем, по его мнению, он будет пытаться втянуть в это противостояние с КНР и страны Евросоюза.

"Не могу себе представить, что Европа будет в восторге от этой конфронтации, потому что Трамп будет пытаться втянуть в этот круг Европу. А Европа — это один из ключевых также потребителей китайских товаров. Конечно, Трамп будет защищать американский рынок. Какими будут тарифы, какими будут пошлины, сейчас трудно сказать. Прежде всего, они коснутся микроэлектроники, чипов, но и в отношении других сегментов тоже он будет пытаться вводить новые пошлины и реализовывать жесткую политику в отношении импорта из Китая", — отметил Андрей Шевчишин.

Новые пошлины на китайские товары могут раскрутить инфляцию в США, а Трамп обещал избирателям остановить рост цен

По мнению Олега Пендзина, Трамп не пойдет на открытую вражду в торговых отношениях с КНР. А значит, слишком жесткие ограничения на все группы китайских товаров вводить его администрация все же не будет. "Если это будет введено, то огромный массив китайских товаров просто исчезнет с американского рынка, что по нему очень сильно ударит. Надо просто понимать уровень присутствия китайских товаров на американском рынке. Он является очень высоким. Поэтому, как по мне, эта ситуация является, скорее, предложением к переговорам. Но вряд ли это будет реализовано", — отметил Олег Пендзин.

Администрация Трампа будет пытаться выполнить обещания, среди которых — отсутствие инфляции и снижение налогов Фото: Shutterstock

Что касается заявления Дональда Трампа о масштабном снижении налогов в США, то эксперты сомневаются, что при его каденции налоговая политика претерпит серьезные изменения. "Относительно налогов большой вопрос, останется ли действительным еще предыдущее снижение налогов, введенное Трампом еще в 2017 году, действие которого заканчивается в этом году. В целом ожидания, что Трамп, скорее всего, продолжит действие, то есть те сниженные налоги, которые были введены тогда. Относительно следующего и большего снижения — возможно, но с учетом уровня государственного долга и темпов его роста, а также учитывая дефицит бюджета — это может быть проблематичное решение с точки зрения политической и последствий такого решения", — отметил Иван Угляница.

По словам Андрея Шевчишина, для того, чтобы снизить налоги, нужно иметь, чем перекрыть отсутствие поступлений в госказну от этих налогов. "И этого решения у Трампа пока нет, по крайней мере, мы не знаем, за счет чего будут покрываться поступления в бюджет, если эти налоги будут снижены или какие-то и отменены вообще", — говорит аналитик. Он предположил, что часть дефицита поступлений в случае снижения налогов в США будут пытаться компенсировать снижением расходов, прежде всего, социальных.

"Любі друзі": для чего Трампу миллиардеры в администрации и на что это повлияет

Новый президент Дональд Трамп собрал самую богатую президентскую администрацию в современной истории — по крайней мере 13 миллиардеров собираются занять правительственные должности, пишет abcNews. В частности, даже без учета Маска, ожидается, что кабинет Трампа будет самым богатым в истории. В целом кабинет Трампа сконцентрирует владельцев не менее 7 миллиардов долларов, говорится в статье издания. Между тем, Илон Маск (стоимость активов превышает 400 млрд долларов) становится сопредседателем Департамента эффективности правительства. Фактически, хоть и неформально, в команде Дональда Трампа также миллиардеры Марк Цукерберг и Джефф Безос, которые недавно пожертвовали в инаугурационный фонд Трампа по 1 млн долларов.

Кабинет Трампа будет самым богатым в истории: сконцентрирует владельцев не менее 7 миллиардов долларов — без учета Маска

"Неудивительно, что Трамп окружает себя людьми, которые происходят из того же мира, что и он. Класс бизнесменов-миллиардеров — это то, кем он является, и кем он хочет, чтобы его видели, и с кем он хочет, чтобы его видели", — цитирует издание abcNews слова Джордан Либовиц, вице-президента по коммуникациям группы "Граждане за ответственность и этику" в Вашингтоне.

Илон Маск поддержал предвыборную кампанию Трампа, и теперь получил место в новом правительстве США

Джо Байден во время прощального слова на прошлой неделе также высказался относительно группировки самых богатых вокруг Трампа. Причем, как отметили иностранные СМИ, наибольшее беспокойство Байдена вызвал все же тандем Трампа и Маска. "Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливым шансам для каждого продвинуться вперед", — отметил Байден, передает CNN.

Аналитик Андрей Шевчишин считает, что собранная вокруг Трампа группа самых богатых людей демонстрирует две тенденции. Первая — каждый из них знает, что будет иметь от этого выгоду. Вторая — определенные богатые представители команды надеются оказать серьезное влияние и изменить экономическую парадигму. "Большие люди с большими деньгами идут к Трампу, потому что это становится выгодно. Или они видят, что действительно могут что-то поменять. Являются ли они альтруистами? Я бы здесь поспорил", — отметил Андрей Шевчишин.

Джефф Безос хвалит нового президента и соглашается с Трампом и Маском, что в США "слишком много регулирования". Фото: rbc.ru

По мнению Олега Пендзина, Трамп в первую очередь собрал вокруг себя тех миллиардеров, которые являются производителями продукции на территории США. То есть фактически его команда — это отражение его будущей политики поддержки национального производителя и борьбы с чужими, то есть с импортом.

Аналитики предупреждают: после прихода Трампа будет очень большой уровень лоббизма и защиты интересов американских товаропроизводителей

"Однозначно они все будут лоббировать интересы американского производителя на американском континенте. Если говорить о том, в каком виде это реализуют с точки зрения внутренней политики, то она будет направлена на создание дополнительных преференций для американских производителей, которые находятся на американском континенте", — говорит Олег Пендзин. Он добавляет: надо понимать, что будет очень большой уровень лоббизма и защиты интересов американских товаропроизводителей."В принципе, это соответствует интересам США. Каждая страна строит свою политику, исходя из своих собственных национальных интересов. Если администрация Трампа считает, что это входит в американские национальные интересы, она это будет внедрять", — отмечает эксперт.

Иван Угляница считает, что вскоре может начаться определенная конкуренция в команде Трампа, что повлечет открытое противостояние между группами влияния и ветвями власти. И в итоге окажет негативное влияние на экономику США. "Если эти противостояния выльются в реальную попытку удовлетворить разные стороны, то это может быть еще хуже ситуация, как и с постепенным увеличением пошлин, по моему мнению. То есть, кроме негативных экономических последствий, это еще и разозлит различные группы поддержки, избирателей, бывших союзников и соратников", — резюмировал аналитик.