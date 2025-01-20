Первый выход в свет: Илон Маск появился на публике с Шивон Зилис, матерью троих его детей

Шивон Зилис, сотрудница компании Neuralink, которая принадлежит Илону Маску, родила ему близнецов, а в 2024 году стала матерью младшего ребенка техно-миллиардера.

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Илон Маск, миллиардер, соратник Дональда Трампа и глава компаний SpaceX и Tesla, официально заявил о своих отношениях с Шивон Зилис, своей сотрудницей, которая стала матерью трех его младших детей. Маск и Шивон вместе появились на приеме и митинге, которые Дональд Трамп провел перед инаугурацией в Вашингтоне. Об этом пишет Daily Mail.

На фото из Национального музея строительства в Вашингтоне, где Дональд Трамп отмечал победу на выборах и предстоящую инаугурацию, Илон Маск присутствовал вместе с Шивон. На фото видно, что они мило общались с миллиардером Джеффом Безосом и его невестой Лорен Санчес, а также с Иванкой Трамп, дочерью избранного президента США.

Иванка Трамп беседует с Шивон Зилис и Илоном Маском Фото: Getty Images

Об отношениях Шивон Зилис, директора по специальным проектам Neuralink, и Маска, которому принадлежит компания, впервые заговорили в 2021 году, когда стало известно, что Шивон родила миллиардеру близнецов: которых якобы зовут Страйдер и Азуре. В 2024 году она стала матерью еще одного ребенка, которого родила суррогатная мать.

Ситуация была скандальной, так как, когда родились близнецы, родился и второй ребенок Маска от певицы Граймс. В то время Зилис заявила, что у нее не было романтических отношений с Маском. У Шивон и Граймс также была ссора в социальных сетях, которую они позже уладили.

Шивон Зилис с ребенком от Илона Маска Фото: Соцсети

Но с той поры отношения Илона Маска и Шивон Зилис явно вышли на новый уровень. Мать Маска, Мэй Маск в ноябре 2024 года опубликовала фото из резиденции Трампа Мар-а-Лаго, где ее сын присутствовал со своим сыном Х от Граймс. Тогда его сопровождала Шивон, но ее не было на официальных фото.

Илон Маск и Шивон Зилис на приеме в Мар-а-Лаго Фото: Maye Musk/Twitter

Согласно недавнему отчету, Илон Маск приобрел обширный комплекс за 35 миллионов долларов в Остине, штат Техас, где он хочет, чтобы все его дети и их матери, по крайней мере некоторые из них, жили. Сообщается, что Зилис переехала в комплекс со своими тремя детьми.

С детьми от первого брата с Джастин Уилсон у миллиардера сложные отношения. А Граймс и вовсе обвинила его в том, что он не дает ей видеться с детьми: особенно с сыном Х, которого Маск берет с собой на все мероприятия: даже на политические митинги Дональда Трампа.

Напомним, ранее стало известно, что Мелания Трамп думает о "братстве" своего мужа Дональда Трампа и Илона Маска. Инсайдер сообщил, что она рассматривает отношения Трампа с миллиардером как "чистый позитив", и будущая первая леди может найти собственные способы наладить партнерство с владельцем Tesla.