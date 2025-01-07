Стало известно, что Мелания Трамп думает о "братстве" своего мужа и Илона Маска

Оказалось, что будущую первую леди не беспокоит то, что Илон Маск все больше времени проводит в ее доме Мар-а-Лаго в Флориде. И сопровождает Трампа на мероприятиях едва ли не чаще его жены.

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Американский бизнесмен, владелец компаний Space X и Tesla Илон Маск, став верным соратником избранного президента Дональда Трампа, все больше времени проводит вместе с ним. И часто бывает на приемах в Мар-а-Лаго. Журналисты таблоидов гадали, как к этому относится супруга Дональда Трампа. Но оказалось, что Меланию это не беспокоит. Об этом пишет Daily Mail.

Инсайдер сообщил, что она рассматривает отношения Трампа с миллиардером как "чистый позитив", и будущая первая леди может найти собственные способы наладить партнерство с владельцем Tesla.

Илон Маск на приеме в Мар-а-Лаго Фото: KaiTrumpGolfs/X

Один из источников в Палм-Бич заявил, что Мелания будет рада нанять "няню" для своего мужа, добавив, что она делает все возможное, чтобы не иметь возможности контролировать вещи, которые она не может контролировать.

"У Мелании своя жизнь, и ее не беспокоят политические отношения мужа с другими. Но пока у нее нет проблем с Маском", — сообщил инсайдер.

Другой источник добавил, что 54-летняя женщина старается держаться подальше от политических дел своего мужа.

Дональд Трамп и Мелания Трамп Фото: Getty Images

И это несмотря на то, что их поместье Мар-а-Лаго стало базой для видных политиков-республиканцев во время и после кампании — Трамп проводил там несколько митингов. После убедительной победы Трампа 5 ноября Маск стал практически вездесущей фигурой в Мар-а-Лаго, и даже встретил в поместье День благодарения и Новый год.

"По большей части она не вмешивается в темы, которые ее муж обсуждает с Маском или кем-то еще из его окружения. Прямо сейчас у Трампа много людей, которые чего-то от него хотят. Она прекрасно это знает", — сообщил знакомый семьи Трампов.

Илон Маск и Мелания Трамп Фото: Getty Images

Утверждается, что Мелания, скорее всего, будет искать собственные пути сотрудничества с Маском по различным вопросам, поскольку их собственные отношения описываются как "гладкие до сих пор".

Во время своего предыдущего пребывания на посту первой леди Мелания возглавляла кампанию Be Best, которая призывала принять меры по защите молодых американцев от кибербуллинга.

С октября 2022 года Маск владеет X (ранее Twitter), одной из ведущих социальных сетей в мире, что означает, что Маск может предоставить экспертные знания о том, как отслеживать поведение пользователей в Интернете.

В декабре ходили слухи, что Маск присматривается к пентхаусу стоимостью 100 миллионов долларов всего в семи минутах езды от дома Трампа. С тех пор Маск опроверг этот слух.

Ожидается, что Маск сыграет ключевую роль в новой администрации Трампа. Он собирается возглавить совершенно новый Департамент эффективности правительства вместе с бывшим кандидатом в президенты от Республиканской партии Вивеком Рамасвами.

Илон Маск и Дональд Трамп Фото: Getty Images

Хотя в названии есть слово "департамент", он не является официальным департаментом правительства США. Вместо этого новое учреждение будет консультировать Белый дом Трампа о том, как сократить расходы.

Напомним, 7 января Дональд Трамп дал пресс-конференцию в Мар-а-Лаго, где сделал несколько громких заявлений. В частности, он не исключил использования военных средств для того, чтобы установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.