Стало відомо, що Меланія Трамп думає про "братерство" свого чоловіка та Ілона Маска

Виявилося, що майбутню першу леді не турбує те, що Ілон Маск дедалі більше часу проводить у її будинку Мар-а-Лаго у Флориді. І супроводжує Трампа на заходах чи не частіше за його дружину.

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Американський бізнесмен, власник компаній Space X і Tesla Ілон Маск, ставши вірним соратником обраного президента Дональда Трампа, все більше часу проводить разом із ним. І часто буває на прийомах у Мар-а-Лаго. Журналісти таблоїдів гадали, як до цього ставиться дружина Дональда Трампа. Але виявилося, що Меланію це не турбує. Про це пише Daily Mail.

Інсайдер повідомив, що вона розглядає відносини Трампа з мільярдером як "чистий позитив", і майбутня перша леді може знайти власні способи налагодити партнерство з власником Tesla.

Ілон Маск на прийомі в Мар-а-Лаго Фото: KaiTrumpGolfs/X

Одне з джерел у Палм-Біч заявило, що Меланія буде рада найняти "няню" для свого чоловіка, додавши, що вона робить усе можливе, щоб не мати можливості контролювати речі, які вона не може контролювати.

"У Меланії своє життя, і її не турбують політичні стосунки чоловіка з іншими. Але поки що в неї немає проблем із Маском", — повідомив інсайдер.

Інше джерело додало, що 54-річна жінка намагається триматися подалі від політичних справ свого чоловіка.

Дональд Трамп і Меланія Трамп Фото: Getty Images

І це попри те, що їхній маєток Мар-а-Лаго став базою для видних політиків-республіканців під час і після кампанії — Трамп проводив там кілька мітингів. Після переконливої перемоги Трампа 5 листопада Маск став практично всюдисущою фігурою в Мар-а-Лаго, і навіть зустрів у маєтку День подяки та Новий рік.

"Здебільшого вона не втручається в теми, які її чоловік обговорює з Маском або кимось ще з його оточення. Просто зараз у Трампа багато людей, які чогось від нього хочуть. Вона прекрасно це знає", — повідомив знайомий сім'ї Трампів.

Ілон Маск і Меланія Трамп Фото: Getty Images

Стверджується, що Меланія, найімовірніше, буде шукати власні шляхи співпраці з Маском з різних питань, оскільки їхні власні стосунки описуються як "гладкі досі".

Під час свого попереднього перебування на посаді першої леді Меланія очолювала кампанію Be Best, яка закликала вжити заходів щодо захисту молодих американців від кібербулінгу.

З жовтня 2022 року Маск володіє X (раніше Twitter), однією з провідних соціальних мереж у світі, що означає, що Маск може надати експертні знання про те, як відстежувати поведінку користувачів в Інтернеті.

У грудні ходили чутки, що Маск придивляється до пентхауса вартістю 100 мільйонів доларів лише за сім хвилин їзди від будинку Трампа. Відтоді Маск спростував цю чутку.

Очікується, що Маск зіграє ключову роль у новій адміністрації Трампа. Він збирається очолити абсолютно новий Департамент ефективності уряду разом із колишнім кандидатом у президенти від Республіканської партії Вівеком Рамасвамі.

Ілон Маск і Дональд Трамп Фото: Getty Images

Хоча в назві є слово "департамент", він не є офіційним департаментом уряду США. Натомість нова установа консультуватиме Білий дім Трампа про те, як скоротити витрати.

Нагадаємо, 7 січня Дональд Трамп дав прес-конференцію в Мар-а-Лаго, де зробив кілька гучних заяв. Зокрема, він не виключив використання військових засобів для того, щоб встановити контроль над Гренландією та Панамським каналом.