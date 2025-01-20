Перший вихід у світ: Ілон Маск з'явився на публіці з Шивон Зіліс, матір'ю трьох його дітей

Шивон Зіліс, співробітниця компанії Neuralink, яка належить Ілону Маску, народила йому близнюків, а 2024 року стала матір'ю наймолодшої дитини техно-мільярдера.

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Ілон Маск, мільярдер, соратник Дональда Трампа і глава компаній SpaceX і Tesla, офіційно заявив про свої стосунки з Шивон Зіліс, своєю співробітницею, яка стала матір'ю трьох його молодших дітей. Маск і Шивон разом з'явилися на прийомі та мітингу, які Дональд Трамп провів перед інавгурацією у Вашингтоні. Про це пише Daily Mail.

На фото з Національного музею будівництва у Вашингтоні, де Дональд Трамп відзначав перемогу на виборах і майбутню інавгурацію, Ілон Маск був присутній разом із Шивон. На фото видно, що вони мило спілкувалися з мільярдером Джеффом Безосом і його нареченою Лорен Санчес, а також з Іванкою Трамп, дочкою обраного президента США.

Іванка Трамп розмовляє з Шивон Зіліс та Ілоном Маском Фото: Getty Images

Про стосунки Шивон Зіліс, директорки зі спеціальних проєктів Neuralink, і Маска, якому належить компанія, уперше заговорили у 2021 році, коли стало відомо, що Шивон народила мільярдеру близнюків: яких нібито звати Страйдер і Азуре. У 2024 році вона стала матір'ю ще однієї дитини, яку народила сурогатна мати.

Ситуація була скандальною, оскільки, коли народилися близнюки, народилася і друга дитина Маска від співачки Граймс. У той час Зіліс заявила, що в неї не було романтичних стосунків із Маском. У Шивон і Граймс також була сварка в соціальних мережах, яку вони пізніше владнали.

Шивон Зіліс із дитиною від Ілона Маска Фото: Соцсети

Але з того часу стосунки Ілона Маска і Шивон Зіліс явно вийшли на новий рівень. Мати Маска, Мей Маск у листопаді 2024 року опублікувала фото з резиденції Трампа Мар-а-Лаго, де її син був присутній зі своїм сином Х від Граймс. Тоді його супроводжувала Шивон, але її не було на офіційних фото.

Ілон Маск і Шивон Зіліс на прийомі в Мар-а-Лаго Фото: Maye Musk/Twitter

Згідно з нещодавнім звітом, Ілон Маск придбав великий комплекс за 35 мільйонів доларів в Остіні, штат Техас, де він хоче, щоб усі його діти та їхні матері, принаймні деякі з них, жили. Повідомляється, що Зіліс переїхала в комплекс зі своїми трьома дітьми.

З дітьми від першого брата з Джастін Вілсон у мільярдера складні стосунки. А Граймс і зовсім звинуватила його в тому, що він не дає їй бачитися з дітьми: особливо з сином Х, якого Маск бере із собою на всі заходи: навіть на політичні мітинги Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меланія Трамп думає про "братерство" свого чоловіка Дональда Трампа та Ілона Маска. Інсайдер повідомив, що вона розглядає стосунки Трампа з мільярдером як "чистий позитив", і майбутня перша леді може знайти власні способи налагодити партнерство з власником Tesla.