Відібрав дітей і став іншим: колишня дівчина поскаржилася на Ілона Маска

Граймс і Маск зустрічалися до 2022 року. У пари троє дітей, зокрема улюблений син мільярдера Х, якого він всюди бере з собою.

Співачка Граймс, колишня дівчина Ілона Маска, з якою він зустрічався з 2018 по 2022 рр., розповіла, що він дуже змінився, коли приєднався до світу MAGA (Make America Great Again — слоган передвиборчої кампанії Трампа) та став прихильником Дональда Трампа. Граймс заявила, що він не дозволяє їй бачитися з їхніми спільними дітьми. Про це пише Daily Mail.

Співачка розповіла, що вже рік веде судову тяганину за право опіки над трьома дітьми з Ілоном Маском.

Ілон Маск, Граймс і їхній син Х Фото: Юсаку Маесава

У колишньої пари двоє синів, X Æ A-Xii і Техно Механікус, а також дочка Екса Дарк Сідереель.

Маск, чиї статки оцінюють у 315 мільярдів доларів, зараз є одним із найвідданіших шанувальників Дональда Трампа, і був присутній на розкішній вечірці, яку обраний президент влаштував у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Мільярдер узяв із собою свого сина Х. Чотирирічний хлопчик часто супроводжує батька на важливих заходах, а Граймс стверджує, що не бачила його вже п'ять місяців.

Як повідомляє Business Insider, запеклу суперечку пари щодо розриву стосунків врегульовано, але подробиць поки не розголошують.

Граймс, справжнє ім'я якої Клер Буше, зізналася, що її спантеличив його "зсув праворуч", і заявила, що вона зазнає труднощів під час їхньої тривалої битви за опіку над дітьми в Техасі.

Ілон Маск і Граймс Фото: Getty Images

"Провела рік у боротьбі за право матері, де мої пости в Instagram і роботу моделлю використовували як причини, через які мені не слід заводити дітей, і в боротьбі з коханням усього мого життя, коли він став для мене невпізнанним", — написала вона в X.

Граймс зізналася, що не бачила своїх дітей понад п'ять місяців, і вона натякнула, що це не всі проблеми, бо більша частина її досвіду "цих останніх років має залишатися за зачиненими дверима".

Передбачається, що ця заява частково натякає на відмову Маска від своєї доньки-трансґендера Вівіан Дженни, яку він виховує разом із першою дружиною Джастін Вілсон.

Граймс раніше заявляла, що антитрансгендерні коментарі Маска були "не від серця", і вона поділяла публічну підтримку Вівіан Дженни.

Маск подав до суду на право опіки над спільними з Граймс дітьми в Техасі, де розташована штаб-квартира його бізнесу.

Ілон Маск зі своїм сином Х від Граймс Фото: Getty Images

Потім Граймс подала зустрічний позов, подавши "клопотання про встановлення батьківських стосунків" до суду Каліфорнії, що зазвичай розглядається як перший крок у позові про опіку для неодружених батьків.

Вона стверджувала, що Маск позбавляв її можливості бачитися з її дітьми і навіть не давав їм бачитися з невиліковно хворою бабусею по материнській лінії.

Секретар округу Тревіс підтвердив, що суперечку в Техасі врегульовано, але відмовився надати додаткові подробиці.

Граймс стверджує, що ці випробування ледь не зробили її "банкрутом" і нездатною створювати нову музику.

"Протягом того року я просто спала і плакала кожну хвилину, коли не боролася відкрито за своїх дітей", — сказала вона.

Це не вперше, коли виконавиця використовує платформу Х свого колишнього партнера, щоб висловити йому своє невдоволення з приводу питань опіки.

Ілон Маск із сином Х на вечірці Дональда Трампа Фото: Юсаку Маесава

Раніше вона зверталася до матері деяких інших дітей Маска, директора Neuralink Шивон Зіліс, благаючи її допомогти зв'язатися з Маском.

Зіліс — мати близнюків Страйдера і Езур, а також дитини, яка народилася у них на початку цього року і ім'я якої поки не розголошується.

Загалом у Маска 12 дітей від трьох жінок. Вілсон — мати його шістьох старших дітей: близнюків Вівіан, Дженни і Гріффіна, а також трійнят Кая, Саксона і Даміана, всі вони з'явилися на світ за допомогою ЕКЗ.

У пари була ще одна дочка Невада, яка трагічно померла від синдрому раптової дитячої смерті у віці 10 тижнів.

Маск заявив про своє бажання мати велику сім'ю і часто висловлює занепокоєння різким падінням народжуваності в низці країн світу. Зовсім недавно він попередив австралійців про рекордно низький рівень народжуваності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Граймс зустрічається з відомим діджеєм.