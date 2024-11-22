Отобрал детей и стал другим: бывшая девушка пожаловалась на Илона Маска

Граймс и Маск встречались до 2022 года. У пары трое детей, в том числе любимый сын миллиардера Х, которого он повсюду берет с собой.

Певица Граймс, бывшая девушка Илона Маска, с которой он встречался с 2018 по 2022 гг., рассказала, что он очень изменился, когда присоединился к миру MAGA (Make America Great Again — слоган предвыборной кампании Трампа) и стал поклонником Дональда Трампа. Граймс заявила, что он не позволяет ей видеться с их общими детьми. Об этом пишет Daily Mail.

Певица рассказала, что уже год ведет судебную тяжбу за право опеки над тремя детьми с Илоном Маском.

Илон Маск, Граймс и их сын Х Фото: Elon Musk/Twitter

У бывшей пары двое сыновей, X Æ A-Xii и Техно Механикус, а также дочь Экса Дарк Сидереэль.

Маск, чье состояние оценивается в 315 миллиардов долларов, сейчас является одним из самых преданных поклонников Дональда Трампа, и присутствовал на роскошной вечеринке, которую избранный президент устроил в своем имении Мар-а-Лаго в Флориде. Миллиардер взял с собой своего сына Х. Четырехлетний мальчик часто сопровождает отца на важных мероприятиях, а Граймс утверждает, что не видела его уже пять месяцев.

Как сообщает Business Insider, ожесточенный спор пары о разрыве отношений урегулирован, но подробности пока не разглашаются.

Граймс, настоящее имя которой Клэр Буше, призналась, что ее сбил с толку его "сдвиг вправо", и заявила, что она испытывает трудности в ходе их продолжающейся битвы за опеку над детьми в Техасе.

Илон Маск и Граймс Фото: Getty Images

"Провела год в борьбе за право матери, где мои посты в Instagram и работа моделью использовались в качестве причин, по которым мне не следует заводить детей, и в борьбе с любовью всей моей жизни, когда он стал для меня неузнаваемым", — написала она в X.

Граймс призналась, что не видела своих детей более пяти месяцев и она намекнула, что это не все проблемы, потому что большая часть ее опыта "этих последних лет должна оставаться за закрытыми дверями".

Предполагается, что это заявление частично намекает на отказ Маска от своей дочери-трансгендера Вивиан Дженны, которую он воспитывает вместе с первой женой Джастин Уилсон.

Граймс ранее заявляла, что антитрансгендерные комментарии Маска были "не от сердца", и она разделяла публичную поддержку Вивиан Дженны.

Маск подал в суд на право опеки над общими с Граймс детьми в Техасе, где находится штаб-квартира его бизнеса.

Илон Маск со своим сыном Х от Граймс Фото: Getty Images

Затем Граймс подала встречный иск, подав "ходатайство об установлении родительских отношений" в суд Калифорнии, что обычно рассматривается как первый шаг в иске об опеке для не состоящих в браке родителей.

Она утверждала, что Маск лишал ее возможности видеться с ее детьми и даже не давал им видеться с неизлечимо больной бабушкой по материнской линии.

Секретарь округа Трэвис подтвердил, что спор в Техасе урегулирован, но отказался предоставить дополнительные подробности.

Граймс утверждает, что эти испытания едва не сделали ее "банкротом" и неспособной создавать новую музыку.

"В течение того года я просто спала и плакала каждую минуту, когда не боролась открыто за своих детей", — сказала она.

Это не первый раз, когда исполнительница использует платформу Х своего бывшего партнера, чтобы высказать ему свое недовольство по поводу вопросов опеки.

Илон Маск с сыном Х на вечеринке Дональда Трампа Фото: Elon Musk/Twitter

Ранее она обращалась к матери некоторых других детей Маска, директору Neuralink Шивон Зилис, умоляя ее помочь связаться с Маском.

Зилис — мать близнецов Страйдера и Эзур, а также ребенка, который родился у них в начале этого года и имя которого пока не разглашается.

Всего у Маска 12 детей от трех женщин. Уилсон — мать его шестерых старших детей: близнецов Вивиан, Дженны и Гриффина, а также тройняшек Кая, Саксона и Дамиана, все они появились на свет с помощью ЭКО.

У пары была еще одна дочь Невада, которая трагически скончалась от синдрома внезапной детской смерти в возрасте 10 недель.

Маск заявил о своем желании иметь большую семью и часто выражает обеспокоенность резким падением рождаемости в ряде стран мира. Совсем недавно он предупредил австралийцев о рекордно низком уровне рождаемости.

Напомним, ранее стало известно, что Граймс встречается с известным диджеем.