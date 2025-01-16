Война, выборы, месседжи Трампу: зачем Владимир Зеленский посетил Польшу

15 января Владимир Зеленский совершил не анонсированную заранее поездку в соседнюю Польшу, где встретился с президентом Дудой и премьером Туском. Что наглядно продемонстрировал этот визит и что важное осталось за кадром, выяснял Фокус.

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15 января Владимир Зеленский побывал с рабочим визитом в Польше, где как раз де-юре стартовала президентская избирательная кампания. В частности, 18 мая в соседней республике состоится первый тур президентских выборов, а если понадобится, то 1 июня будет проведен второй раунд голосования.

Побороться за пост главы государства уже изъявили желание около десяти кандидатов, однако основная борьба должна развернуться между претендентом от партии "Гражданская платформа" премьера Дональда Туска, мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и Каролем Навроцким, поддержанным ныне оппозиционной партией "Право и справедливость", которую представляет действующий президент Польши Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский после совместной пресс-конференции в Варшаве Фото: Getty Images

Согласно последнему опросу от компании Opinia24, лидер гонки — Рафал Тшасковский с уровнем поддержки 29,8%. На втором месте — глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, который набирает 22,6%. На третьей строчке разместился лидер крайне консервативной партии "Конфедерация" Славомир Менцен — 13,3%, а на четвертой позиции — действующий спикер Сейма Шимон Головня с 7,2%. Замыкает пятерку вице-спикер Сената Магдалена Беят от партии "Левые" — ее уровень популярности составляет 3,9%.

Почему Волынская трагедия прошла красной нитью сквозь визит Зеленского

Сначала в Варшаве президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дональдом Туском. На совместной с украинским президентом пресс-конференции господин Туск прежде всего выступил против использования исторических вопросов в политических играх, подчеркнув, что Киев и Варшава находят "общий язык и методы совместных действий, когда речь идет о вопросах Волынской трагедии и других чувствительных, драматических вопросах нашей истории".

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Напомним, что не далее как 10 января тот же Туск сообщил о том, что было принято решение о первых эксгумациях польских жертв Волынской трагедии в Украине, не приведя при этом никаких деталей.

Анджей Дуда в свою очередь после встречи с Зеленским выступил за то, чтобы исторические противоречия, в частности события на Волыни, решались спокойным и конструктивным способом: "Это не новая тема, об этом мы общаемся с президентом (Зеленским — ред.) уже давно, и это спокойно и конструктивно. Не секрет, что это — тяжелая тема, которую нужно спокойно решать".

Владимир Зеленский заявил, что надеется на решение исторических споров с Польшей, поскольку обе страны должны быть едиными перед общим врагом в лице РФ.

Дискуссии нет: что говорят в Польше о вопросе членства Украины в НАТО

После встречи с Зеленским в Польше и Туск, и Дуда прокомментировали кейс европейской и евроатлантической интеграции Украины: они целиком и полностью поддерживают принятие Киева в НАТО и ЕС. Более того, польский президент заявил, что государства-члены Альянса должны, не медля, уже сейчас пригласить Украину в НАТО. В то же время кандидат в президенты Польши из партийного лагеря господина Дуды Кароль Навроцкий заявил, что до сих пор не видит Украину в Евросоюзе и НАТО "до решения исторических противоречий". Зато мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши от партии Туска Рафал Тшасковский поддержал членство Украины в ЕС и НАТО.

Какие сигналы Трампу из Польши отправили Зеленский, Туск и Дуда

Предварительно подчеркнув в разговоре с Фокусом, что нынешний визит Зеленского в Польшу является очень правильным кейсом, политолог Тарас Загородний отметил: "Польша имеет тесные отношения с Соединенными Штатами Америки и в стратегии США официальная Варшава является главным фактором не только безопасности восточного блока НАТО, но и фактором сдерживания Германии, чтобы ей снова не лезли в голову глупые мысли идти на союз с Россией, как это делали Меркель и Шредер. Поэтому мнение Польши в направлении безопасности является очень важным для нас. При этом, следует отметить, что очень приятные и правильные требования выдвигаются польскими властями относительно Украины в НАТО в противовес РФ, которая кровь из носу стремится навсегда закрыть Киеву двери в Альянс".

Акцентировав, что именно во время визита украинского президента в Варшаву польский лидер Анджей Дуда отметил, мол, Украина уже здесь и сейчас может получить приглашение в НАТО, эксперт добавил: "Зеленский публично заявил, что Украина не собирается сокращать свою армию, а это — одно из путинских требований. Таким образом по без пекового блока вопросов мы услышали очень правильные месседжи и решительная поддержка нас Польшей — центральной страной Восточной Европы, к мнению которой будут прислушиваться в США, вне всякого сомнения сыграет в нашу пользу. В Вашингтоне прекрасно понимают: милитаризованная связка "Украина-Польша" гарантирует Соединенным Штатам, что Европа никогда не пойдет на союз с РФ и Китаем, что является страшным сном американской дипломатии, который означает окончательную смерть доминирования США в мире".

Тарас Загородний отдельно отмечает, что даже после грядущих президентских выборов в Польше позиция соседней страны по стратегически-принципиальным вопросам, зафиксированная во время нынешнего визита Зеленского в Варшаву, не изменится. "Есть такой термин — "глубинное государство". Так вот, у польских элит разных уровней есть четкое понимание того, о чем писал еще Пилсудский: "Без Украины нет независимой Польши". У поляков есть осознание того, что сейчас Украина является донором безопасности Восточной Европы и НАТО, и кто бы там ни стал президентом, общая стратегия останется неизменной", — считает эксперт.

Почему визит Зеленского в Польшу является очень своевременным

Политолог Олег Лесной, комментируя Фокусу визит президента Зеленского в Польшу, отметил: "Украине сейчас очень нужна Европа, а особенно та Европа, которую слышат в Соединенных Штатах Америки. Польский премьер Туск демонстрировал серьезную приближенность к Трампу и нам на нынешнем этапе важны такие партнеры и союзники, которые в перспективе смогут присоединиться к мирным переговорам от, скажем так, европейской коалиции храбрых. Безусловно, что Польша — одна из таких стран".

Отметив, что Волынская трагедия является проблемой, которую в Польше поднимают на каждых выборах, эксперт добавил: "Во время визита Зеленского в Польшу обе стороны, как по мне, дали нормальный сигнал, что этот вопрос будет решаться потом, тогда как сейчас необходимо сконцентрировать усилия для борьбы с общим врагом — Россией. То есть, вопрос Волынской трагедии был артикулирован очень грамотно. А еще мне лично понравились слова Туска о том, что тот, кто не понимает, что сотрудничество с Украиной в интересах Польши — либо дурак, либо предатель".

Эксперт: "Мне лично понравились слова Туска о том, что тот, кто не понимает, что сотрудничество с Украиной в интересах Польши — либо дурак, либо предатель" Фото: Getty Images

Констатировав, что в ближайшие месяцы Польша будет председательствовать в Европейском Союзе (ЕС), эксперт отметил: "Европейская интеграция Украины, тоже, думаю, была одной из основ визита президента Зеленского в Польшу, потому что нам с головой хватило председательства Венгрии, которая и ни туда, и ни сюда. Важно также, что на совместной пресс-конференции Зеленского сначала с Туском, а затем с Дудой звучало то, что нас в дальнейшем будут поддерживать в военном плане. И мне лично очень импонирует, что у нас есть общее видение по линии Украина-Польша-Рютте (действующий генсек НАТО — ред.) в том, что европейцы должны показать США ответственную позицию по безопасности. То есть Европа должна сделать так, как Польша, которая 4% от ВВП направляет на оборонную сферу".

США нужна сильная Европа, и только тогда с ней будут говорить серьезно, убежден Олег Лисный. "Если брать всю Европу в целом, складывается такое впечатление, что они (некоторые европейские лидеры — ред.) Трампа боятся больше, чем Путина. Кстати, я вижу, что Польша в лице ключевых политиков Трампа не боится. Польские политики могут достаточно уверенно общаться с Трампом глаза в глаза, и это для нас важно".

В целом политолог считает нынешний визит президента Зеленского в Польшу достаточно конструктивным и своевременным с той точки зрения, что он состоялся до инаугурации Трампа, и также важно, что накануне председательства официальной Варшавы в Евросоюзе. С Польшей, убежден Олег Лисный, Украина должна искать общие точки соприкосновения и, более того, максимально их развивать, оставив взамен историю — историкам.