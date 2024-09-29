Польша будет препятствовать вступлению Украины в ЕС: почему поляки вспомнили Волынскую трагедию и что делать Киеву

Упоминание о Волынской трагедии 1943 года — снова на первых полосах польских и украинских медиа. И все из-за неудачных политических заявлений с обеих сторон. Словесная перепалка продолжается уже месяц и вряд ли прекратится, ведь Варшава входит в предвыборный период, во время которого исторические вопросы — аргумент борьбы. О возможных последствиях такой политики — в материале Фокуса.

Related video

Новый, но далеко не первый за последнее время спор между Польшей и Украиной начался во время форума в Ольштыне с участием уже бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Тогда у него спросили, отменит ли Украина запрет на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии. В ответ министр поинтересовался, знает ли участница из Польши об акции "Висла", во время которой в 1947 году из Надсянья, Подляшья, Холмщины, Лемковщины депортировано, по разным данным, около 150 тысяч украинцев юго-восточной Польши.

Это заявление Кулебы имело в Польше большой резонанс. Тема, которую едва ли не каждый поляк вспоминает едва ли не каждому украинцу, снова активизировалась — очень эмоционально и очень негативно. Польские политики должны были реагировать соответственно. И сначала министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который является лидером коалиционной Польской крестьянской партии, назвал слова украинского министра неприемлемыми. Он сказал, без эксгумации, почитания жертв не может быть и речи о хорошем будущем. Затем польский премьер-министр Дональд Туск уточнил: "Украина не вступит в ЕС до тех пор, пока не выполнит условие, связанное с историческим вопросом Волынской трагедии".

С начала 2025 года Польша будет председательствовать в Совете Европейского Союза, и может использовать стремление Украины к вступлению в ЕС как рычаг влияния на Киев в вопросе Волынской трагедии.

Ранее Польша уже угрожала заблокировать вступление Украины в ЕС, но из-за зернового кризиса.

Нечистая политика: почему выгодно постоянно вспоминать Волынскую трагедию

Исторические или даже гуманитарные вопросы в Польше, как и в Украине, — часть современной политики. И, как правило, такие темы возникают накануне выборов. А в Польше запланированы президентские выборы на 2025 год. Как ожидается, соперником кандидата от "Гражданской платформы", можно предположить, что именно Дональда Туска, будет непременно кандидат от партии "Право и Справедливость" (ПиС). Именно ПиС позиционирует себя как единственную партию, которая заботится об интересах Польши в историческом измерении. Поэтому недавняя речь Туска была направлена на внутреннего конкурента, чтобы тот не монополизировал тему. Даже несмотря на то, что предвыборная кампания еще не началась. И это значит — исторический вопрос с антиукраинским акцентом, вероятно, будет составляющей гонки в Польше. Может ли она быть настолько важной, как социальные, экономические и идеологические, как тема абортов, сложно сказать. На прошлых выборах она не сыграла.

"Вспоминать Волынскую трагедию в этом контексте и в такой тональности — неуместно. Ее пытаются искусственно ввести в информационное поле некоторые политики из Польши, а также отдельные украинские чиновники, которые плохо разбираются в теме. И все это происходит накануне выборов в Польше в мае 2025-го", — говорит Фокусу дипломат, бывший директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров Украины Вадим Трюхан.

Важно

История повторяется не всегда. Почему сценарий Польши 1939 потерпел крах в Украине в 2022

Он отмечает, несмотря на то, что по Конституции должность президента Польши с довольно ограниченными полномочиями, все-таки борьба намечается серьезная — ПиС будет делать все, чтобы получить реванш, а партия Туска пытается играть на ее поле, используя национальные и даже националистические сантименты.

"В целом "Гражданская платформа" в который раз пытается зайти на поле ПиС, а также отдельные политики, — продолжает эксперт. — В частности, и министр иностранных дел Сикорский, как бы это ни выглядело странным. И возможное объяснение в том, что он — один из вероятных кандидатов на борьбу за пост президента от этой политической силы. Поэтому уже сейчас пытается приобрести баллы в глазах избирателей, в частности сельской местности, которые больше ориентированы на ПиС".

И ПиС в лице президента Анджея Дуды прибегла к неожиданному шагу. В интервью Polsat News он заявил: если кто-то говорит, что собирается заблокировать доступ Украины в Европейский Союз, он тем самым вписывается в политику Владимира Путина. "Я пытался действовать таким образом, чтобы не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом, насколько это возможно. Это было нелегко, потому что между нами есть сложные темы. Но я также обсуждал эти вопросы с президентом Зеленским, и лучшим примером этого было его присутствие в Луцке, в годовщину Волынской резни", — заявил Дуда.

Анджей Дуда возлагает цветы во время Национального дня памяти в Волынском сквере в Варшаве Фото: Getty Images

То есть Дуда, увидев реакции в обществе и медиа, решил озвучить диаметрально противоположную позицию, которая противоречит предыдущей политике его партии, так и постулатам, которые пытаются разыгрывать представители "Гражданской платформы". И поэтому заявил, что считает тех, кто делает членство в ЕС и решение исторических вопросов зависимыми от него, играющими на руку Путину. "Фактически обвинив Туска и Сикорского в том, что они путинисты. То есть представьте, какой градус политической борьбы разворачивается за полгода до выборов. А это свидетельствует о том, что в течение этой кампании мы увидим еще больше неожиданностей", — добавляет дипломат.

В историческом контексте: на уровне договоренностей между Украиной и Польшей

О польско-украинском споре рассказать в двух словах довольно трудно.

Но прежде всего, стоит понимать, что взгляд на Волынскую трагедию, или, как в Польше называют, Волынскую резню, отличается — в причинах, ответственности и масштабах. Польша официально признала трагедию геноцидом, убеждена, что за преступления на Волыни в 1943 году ответственна исключительно украинская сторона. Украина настаивает: ответственность несут обе.

В то же время украинские историки признают, сосредоточение на событиях 1943 года является оправданным, ведь в результате польско-украинского конфликта на Волыни, Галичине, Холмщине во время Второй мировой войны пострадало больше поляков, чем украинцев. Но в то же время предлагают говорить, что проблема в отношениях Польши гораздо глубже, чем то, что произошло в том году. Она обусловлена сложными отношениями между представителями народов в те времена.

После независимости Украины Киев и Варшава предпринимали несколько попыток примирения. Первая и основная — в 1994 году. Тогда правительства заключили соглашение о сохранении мест памяти и захоронения жертв войны и политических репрессий. Как результат, началось восстановление польских захоронений во Львове на Лычаковском кладбище (Кладбище Орлят), а в Польше — на горе Монастырь возле села Верхрата поставили таблички с фамилиями воинов УПА, которые не имеют отношения к Волынской трагедии, а погибли от НКВД. В конце концов Кладбище Орлят восстановили, а место захоронения украинцев уничтожили вандалы в 2015 году. Затем, в 2017-м, по решению местных властей был снесен украинский памятник воинам УПА в селе Грушовичи.

В конце концов Украина наложила временный мораторий на проведение поисковых работ и эксгумации останков польских жертв конфликтов и войн.

Важно

Очередной "урок истории" от Путина: правда ли, что Польша спровоцировала Гитлера начать Вторую мировую войну

После избрания президентом Владимира Зеленского тот пообещал отменить запрет. Однако напомнил о необходимости восстановления таблички с именами на горе Монастырь, в соответствии с соглашением.

В декабре 2020-го Польша табличку восстановила, но без упоминания имен воинов УПА.

Однако, несмотря на шаги примирения и уступок, очень часто сложные и неуверенные, запрет на проведение поисковых работ до сих пор существует. Украина сейчас убеждена: Польша не выполняет обязательства, под которыми подписалась в 1994-м. К тому же уверяет, что Варшава даже не пытается пойти дальше публичных заявлений о запрете. А за официальным документом, говорит глава Украинского института памяти Антон Дробович, польская сторона, несмотря на политические заявления, ни разу не обращалась. Более того, ученым, а не политикам, ранее не было предложено создать совместную комиссию, которая ознакомилась с доступными материалами в Украине, на Западе, в США, и только потом начала полевые исследования.

В конце концов эксперты предполагают, решить вопрос Волыни — наиболее противоречивой темы в украинско-польских отношениях, не хотят ни украинцы, ни поляки. Так может случиться, что жертв окажется меньше, чем об этом говорят публично поляки, или больше, чем думают украинцы.

"Пропагандистское топливо России": как Украина может уладить конфликт

Резкие слова Дмитрия Кулебы поспешил нивелировать новый министр иностранных дел Андрей Сибига. Первый свой звонок после назначения на должность он сделал в Варшаву, чтобы поговорить с польским коллегой Радославом Сикорским о "стратегическом партнерстве и добрососедских отношениях". Позже Сикорский приехал в Киев.

Эксперты говорят: с одной стороны, Украина имеет вполне легитимные основания говорить, что польская сторона не выполняет договоренности, а с другой — высказывания особенно во время войны должны быть осторожными: Украина ошиблась, позволив себе политическую реакцию. Говорить должны не политики, а историки. И с обеих сторон есть ученые с достаточно умеренной позицией, которые предлагают создавать совместные поисковые группы, совместные комиссии.

Памятник жертвам Волынской трагедии в Кракове Фото: Getty Images

Как пример — недавнее обращение руководительницы Общества польско-украинского примирения Каролины Романовской. Она подготовила письмо президенту Владимиру Зеленскому и руководителю Украинского института Национальной памяти Антону Дробовичу с просьбой разрешить провести эксгумацию и достойно похоронить поляков, которые были убиты в селе Углы Ровенской области. И не только поляков, но и убитых украинцев. Среди 18 погибших есть и родственники Романовской.

"Решение волынского вопроса — это единственный способ забрать пропагандистское топливо у России. Конечно, РФ использует тему Волыни, но в то же время мы считаем, что блокировать эксгумации везде просто нецелесообразно. Каждый человек должен иметь право на достойное безусловное захоронение. На этот раз мы получим согласие президента Зеленского или Андрея Ермака? Посмотрим", — рассказала журналистам Каролина Романовская.

"Интересно, как отреагирует президент. Думаю, было бы хорошо дать разрешение в случае этого индивидуального обращения, — считает дипломат Вадим Трюхан. — Стратегически ни Украине, ни Польше не выгодно портить отношения, особенно из-за исторических вопросов. Украина жизнями своих людей защищает Польшу от развертывания агрессии на ее территории, и одновременно Польша оказывает нам помощь и поддержку. Поэтому я бы предпочел рассматривать этот период, когда польские политики, которые традиционно считались проукраинскими, начали делать резкие заявления, а украинские неудачно реагировать, как эпизод. И он должен быть передан историкам. Важно же не только провести эксгумацию, но и установить детали: количество погибших и обстоятельства событий. А политически уже давно решено, действует формула: "Я извиняю и извиняюсь".

Речь идет о том, что на данном этапе задача Украины — не повышать градус споров. Во-первых, во время войны, когда Украина рассчитывает на западных партнеров, это довольно необдуманно. Во-вторых, трудно забыть о факторе пророссийских сил, которым тема Волынской трагедии всегда была удобным поводом для манипуляций.

Поэтому эксперты надеются, что до председательства Польши в Совете ЕС проблема будет если не полностью снята, то переведена в научную плоскость. "Во время председательства Польши Украина может значительно продвинуться в евроинтеграционных процессах, потому что вместе две страны могут стать неким политическим дуэтом, который будут поддерживать друг друга по подавляющему большинству вопросов, которые раскрываются на уровне ЕС. Сейчас сложно представить, что Польша будет разыгрывать такую же карту, как Венгрия в адрес Швеции и Финляндии при вступлении в НАТО", — заключает бывший директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров Украины.

К тому же, стоит вспомнить, что между Украиной и Польшей еще придется улаживать ряд вопросов, не исторического масштаба, а экономического, например, экспорта зерна.