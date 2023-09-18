В Польше пригрозили заблокировать вступление Украины в ЕС из-за зернового кризиса

В польском правительстве считают, что запрет на ввоз украинского зерна заставит официальный Киев выполнить условия для вступления в Европейский Союз.

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Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет урегулирован вопрос экспорта зерна. Слова польского министра сельского хозяйства Роберта Телуса цитирует новостной сайт TVN24 со ссылкой на интервью в эфире "Радио Плюс".

"Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины [в Евросоюз]. Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. И эти условия нам были навязаны очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины", – заявил Телус.

Польский министр считает, что запрет на ввоз агропродукции из Украины "строит возможность вступления Украины в Европейский Союз".

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Телус также добавил, что в существующих масштабах "польское сельское хозяйство никогда не победит украинское", поэтому Польша твердо будет придерживаться своей позиции.

Реакция Украины

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что действия Польши в отношении украинской агропродукции "ошибочны, неправомерны и вредны для польских, украинских и всех фермеров Европейского Союза".

"Наконец Польша сказала правду по поводу украинского зерна…. Фактически Польша борется за liberum veto в Украине без каких-либо объяснений".

В комментариях под постом Качки в Facebook вице-директор научно-образовательного института "Центр Мерошевского" Лукаш Адамски отметил, что Украина не готова интегрироваться в ЕС из-за "ментального фактора – неспособности украинских высокопоставленных должностных лиц делать выводы из механизмов политики, очерчивающих политику ЕС и ее государств". Адамски назвал риторику украинского чиновника излишне эмоциональной и "объективно контрпродуктивной" для Украины.

Напомним,12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал на своей странице в X (ранее известной как Twitter), что Польша продлит эмбарго на ввоз украинского зерна, чтобы не допустить дестабилизации польского агросектора.

Также Фокус писал, что в Польше придумали, как Украине решить зерновой кризис.