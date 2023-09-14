Эмбарго или членство в Евросоюзе: в Польше придумали, как Украине решить зерновой кризис
Министр сельского хозяйства Польши уверяет, что сейчас из Украины экспортируется столько же зерна, сколько до начала полномасштабного российского вторжения. Но почти все продовольствие остается в Европе, его не вывозят в страны, которые в нем нуждаются.
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус предложил ввести бессрочный запрет на импорт украинского зерна в страны Евросоюза и привязать это условие к вступлению Украины в ЕС. Об этом написало 13 сентября польское агентство PAP.
По его словам, Еврокомиссия вскоре должна объявить о своем решении продлить зерновое эмбарго как минимум до конца 2023 года. Но, по мнению польского министра, ограничения должны действовать по крайней мере до согласования всех вопросов сельского хозяйства между Евросоюзом и Украиной. В том числе в контексте намерения Украины вступить в ЕС.Важно
"В нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству", – сказал Телус.
Польский министр сказал, что украинское зерно не должно задерживаться в Европе, поэтому нужно разработать механизм, который позволит поскорее отправлять продовольствие за пределы ЕС.
"Очень важно, чтобы зерно шло туда, где оно нужно и важно для продовольственной безопасности стран, нуждающихся в этом зерне", – сказал министр сельского хозяйства Польши.
По его данным, сейчас из Украины экспортируется столько же зерна, сколько до начала полномасштабного российского вторжения. Как утверждает Роберт Телус, оно оседает в Европе, его не вывозят в Азию или Африку.
Запрет на импорт украинского зерна
Ограничения на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию действует с мая 2023 года. Сначала запрет действовал до 5 июня, но затем его продлили до 15 сентября. В то же транзит таких грузов для экспорта в другие страны не запрещен.
12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не откроет границу для ввоза украинского зерна. Он объяснил, что ограничительные меры касательно зерна из Украины защищают польских фермеров.Важно
В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что в ответ на такие действия польской стороны, Украина обратится в арбитраж ВТО касательно компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле.
Польские СМИ 6 сентября также сообщили, что украинских депутатов предупредили о временном запрете на выезд в Польшу на фоне эмбарго на импорт зерна украинского зерна.