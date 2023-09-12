Польша продлит запрет на импорт украинского зерна: в Украине отреагировали

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о намерении обратиться в арбитраж ВТО касательно компенсации убытков за нарушение норм ГАТТ.

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Польша не откроет границу для ввоза украинского зерна. Об этом написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter 12 сентября.

По словам главы польского правительства, ограничительные меры касательно зерна из Украины призваны защитить польских фермеров.

"Мы не откроем границы для украинского зерна! Эмбарго остается!" — завил Моравецкий.

Эмбарго Польши на украинское зерно: реакция Киева

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Twitter, что наша страна не намерена наносить вред польскому сельскому хозяйству. Кроме того, Украина выполняет свои обязательства как по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, так и по праву Всемирной торговой организации (ВТО).

"Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей!" — подчеркнул украинский премьер.

Денис Шмыгаль также заявил, что Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО касательно компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле.

По словам премьер-министра Украины, в упомянутой ситуации было нарушено торговое право "в интересах предвыборного политического популизма".

Напомним, 1 сентября заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква предупредил, что Украина собирается оспорить продление запрета на импорт украинского зерна, который ввели в пяти странах Евросоюза.

Польские СМИ 6 сентября также сообщили, что украинским депутатам временно запретили выезд в Польшу на фоне эмбарго на импорт зерна из Украины. По данным журналистов, группа украинских депутатов, которые намеревались посетить Экономический форум в польском городе Карпач, не смогли въехать в Польшу.