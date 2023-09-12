Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна: в Україні відреагували

Український прем'єр Денис Шмигаль заявив про намір звернутися до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ.

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Польща не відкриє кордон для ввезення українського зерна. Про це написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter 12 вересня.

За словами глави польського уряду, обмежувальні заходи щодо зерна з України покликані захистити польських фермерів.

"Ми не відкриємо кордони для українського зерна! Ембарго залишається!" — завив Моравецький.

Ембарго Польщі на українське зерно: реакція Києва

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Twitter, що наша країна не має наміру завдавати шкоди польському сільському господарству. Крім того, Україна виконує свої зобов'язання як за Угодою про асоціацію з Євросоюзом, так і за правом Світової організації торгівлі (СОТ).

"Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин!" — підкреслив український прем'єр.

Денис Шмигаль також заявив, що Україна буде змушена звернутися до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі.

За словами прем'єр-міністра України, у згаданій ситуації було порушено торговельне право "в інтересах передвиборчого політичного популізму".

Нагадаємо, 1 вересня заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква попередив, що Україна збирається оскаржити продовження заборони на імпорт українського зерна, яку запровадили в п'яти країнах Євросоюзу.

Польські ЗМІ 6 вересня також повідомили, що українським депутатам тимчасово заборонили виїзд до Польщі на тлі ембарго на імпорт зерна з України. За даними журналістів, група українських депутатів, які мали намір відвідати Економічний форум у польському місті Карпач, не змогли в'їхати до Польщі.