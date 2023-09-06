Імпорт українського зерна: Польща не зніме заборону і введе нові обмеження

За словами глави міністерства сільського господарства Польщі Робетра Телюса країни, які межують з Україною, хочуть запровадити гнучкий список українських продуктів, що опиняться під забороною для ввезення в країни ЄС

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Польський уряд планує ввести додаткові заборони на експорт української продукції. Так, у новому списку можуть опинитися мед і малина з України. Про це 5 вересня повідомила Gazeta Wyborza,

За інформацією журналістів, це питання зараз обговорюється на Раді міністрів сільського господарства Євросоюзу в Іспанії. А 5 вересня відбулася зустріч міністрів п'яти країн Східної та Центральної Європи: Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини. Чиновники, зокрема, говорили про імпорт українського зерна.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус розповів журналістам, що група країн підтримує транзит сільгосппродукції з України, особливо за межі Європейського Союзу. Щодо заборони на експорт українського зерна до сусідніх країн, термін дії якої спливає 15 вересня, міністр заявив, що Польща в цьому питанні зважатиме насамперед на інтереси фермерів.

Водночас польський міністр наголосив, що країни, які межують з Україною, хочуть запровадити гнучкий список українських продуктів, які опиняться під забороною для ввезення в країни ЄС. Зокрема, до цього списку мають потрапити мед і малина з України.

Імпорт українських зернових під забороною: що відомо

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус 3 вересня заявив, що після 15 вересня 2023 року Польща заборонить імпорт зерна з України. На його думку, інтереси польських фермерів не можуть бути нижчими за будь-які директиви Брюсселя.

"Після 15 вересня ми не дозволимо імпорт зерна з України до Польщі, тому що це в наших інтересах, а інтереси польських фермерів для нас важливіші за будь-які правила ЄС щодо цього", — заявив Телус.

Інформацію про те, що заборона на імпорт українського зерна почне діяти з 15 вересня підтвердив Ян Кшиштоф Ардановський, який балотується до Сейму Польщі від списку ПіС (партія "Право і справедливість" — ред.).

"Українське зерно не надходитиме до Польщі 15 вересня", — заявив в ефірі інтернет-радіо RMF24. Він також сказав, що офіційний Київ не хоче враховувати інтереси Польщі, а думає тільки про свої.

Також зазначимо, що 1 вересня заступник голови ОП Ігор Жовква заявив, що Україна оскаржить у суді заборону на імпорт зерна в ЄС, якщо її продовжать.