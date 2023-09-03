"Важливіше за правила ЄС": Польща готова й надалі блокувати експорт українського зерна

Глава міністерства сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що інтереси польських фермерів важливіші за будь-які директиви Брюсселя.

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Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс 3 вересня на сільськогосподарській виставці в Ченстохові заявив, що після 15 вересня Польща заборонить імпорт зерна з України. Глава міністерства вважає, що інтереси польських фермерів важливіші за будь-які директиви Брюсселя, повідомляє Rmf24.

Міністр Телус у понеділок буде в Іспанії, де в групі з п'яти союзників хоче переконати Євросоюз продовжити заборону на імпорт зерна з України до Євросоюзу. Він заявив, що уряд стурбований тим, що поляки ставляться до зернових культур як до пріоритету.

"Після 15 вересня ми не дозволимо імпорт зерна з України до Польщі, тому що це в наших інтересах, а інтереси польських фермерів для нас важливіші за будь-які правила ЄС щодо цього", — заявив Телус.

Політики ПіС (партія "Право і справедливість" — ред.) також заявили сьогодні в Ченстохові, що суперечка з ЄС стосується не тільки питання польського сільського господарства.

Голова Ради з питань сільського господарства та сільської місцевості при президентові Республіки Польща Ян Кшиштоф Ардановський стверджує, що продовольчу безпеку Польщі та Європи можна забезпечити насамперед за рахунок добре функціонуючих фермерських господарств, а не за рахунок імпорту з України.

На думку політиків ПіС, тільки забезпечення сільського господарства ЄС відповідними умовами для розвитку і стабілізації допоможе реально боротися з голодом в Азії та Африці.

Нагадаємо, 1 вересня заступник голови ОП Ігор Жовква заявив, що Україна оскаржить у суді заборону на імпорт зерна в ЄС, якщо її продовжать. Він зазначив, що якщо Єврокомісія продовжить забороняти імпорт зерна в Україну, Київ звернеться в арбітраж відповідно до торговельної угоди.

Окрім цього, 24 липня, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр зв'язку Марюс Скуодіс і міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас запропонували посилити транспортний маршрут між Україною та країнами Балтії, щоб забезпечити альтернативу для експорту українського зерна.