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Мир Экспорт зерна из Украины

"Важнее правил ЕС": Польша готова и дальше блокировать экспорт украинского зерна

уборка зерновых, комбайн, зерно
Фото: УНИАН | После 15 сентября Польша намерена заблокировать импорт украинского зерна

Глава министерства сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что интересы польских фермеров важнее любых директив Брюсселя.

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Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс 3 сентярбря на сельскохозяйственной выставке в Ченстохове заявил, что после 15 сентября Польша запретит импорт зерна из Украины. Глава министерства считает, что интересы польских фермеров важнее любых директив Брюсселя, сообщает Rmf24.

Министр Телус в понедельник будет в Испании, где в группе из пяти союзников хочет убедить Евросоюз продлить запрет на импорт зерна из Украины в Евросоюз. Он заявил, что правительство обеспокоено тем, что поляки относятся к зерновым культурам как к приоритету.

"После 15 сентября мы не разрешим импорт зерна из Украины в Польшу, потому что это в наших интересах, а интересы польских фермеров для нас важнее любых правил ЕС относительно этого", — заявил Телус.

Политики ПиС (партия "Право и справедливость" — ред.) также заявили сегодня в Ченстохове, что спор с ЕС касается не только вопроса польского сельского хозяйства.

Председатель Совета по сельскому хозяйству и сельской местности при президенте Республики Польша Ян Кшиштоф Ардановский утверждает, что продовольственную безопасность Польши и Европы можно обеспечить в первую очередь за счет хорошо функционирующих фермерских хозяйств, а не за счет импорта из Украины.

По мнению политиков ПиС, только обеспечение сельского хозяйства ЕС соответствующими условиями для развития и стабилизации поможет реально бороться с голодом в Азии и Африке.

Напомним, 1 сентября замглавы ОП Игорь Жовква заявил, что Украина оспорит в суде запрет на импорт зерна в ЕС, если его продлят. Он отметил, что если Еврокомиссия продолжит запрещать импорт зерна в Украину, Киев обратится в арбитраж в соответствии с торговым соглашением.

Кроме этого, 24 июля, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр связи Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас предложили усилить транспортный маршрут между Украиной и странами Балтии, чтобы обеспечить альтернативу для экспорта украинского зерна.