"Это блокада": Украина оспорит в суде запрет на импорт зерна в ЕС, если его продлят, — ОП

По словам заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы, хоть Польша юридически не блокирует транзит зерна, но по факту устраивает задержки при проверках украинского продовольствия на границе.

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Украина намерена оспорить продление запрета на импорт украинского зерна, который ввели в пяти странах Евросоюза. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Bloomberg, опубликованном 1 сентября.

Он отметил, что если Еврокомиссия продолжит запрещать импорт зерна в Украину, Украина обратится в арбитраж в соответствии с торговым соглашением.

По данным Bloomberg, Польша также выразила намерение продлить ограничения на импорт украинских продуктов, если Еврокомиссия не предпримет соответствующих шагов. Игорь Жовква отметил, что де-факто происходит блокада украинского продовольствия из-за увеличения времени проверки товаров на границе.

"Польша не блокирует транзит де-юре, но де-факто — были протесты, увеличили время проверки наших продуктов на границе. Де-факто это блокада", — заявил Жовква.

Запрет на импорт украинского зерна — что известно

Весной 2023 года несколько стран ЕС временно ограничили импорт некоторых украинских продовольственных товаров, после того как фермеры в этих странах выразили протест из-за беспошлинного импорта украинского зерна, что снизило их доходы. Еврокомиссия выразила недовольство односторонними действиями членов ЕС в сфере торговли.

Однако после переговоров, ограничения на импорт ряда продуктов в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию были введены на уровне Еврокомиссии, и самостоятельные меры стран были отменены. Эти ограничения затрагивают пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Планируется, что они будут действовать до 15 сентября, однако Венгрия выразила намерение продолжить такую политику импорта и после этой даты

Напомним, 24 июля, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр связи Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас предложили усилить транспортный маршрут между Украиной и странами Балтии, чтобы обеспечить альтернативу для экспорта украинского зерна.