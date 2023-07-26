Запрет на импорт украинского зерна: пять стран ЕС хотят продлить ограничения, – СМИ

Польша, Венгрия, Болгария, Словакия и Румыния выступают за то, чтобы запрет ЕС на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла был продлен до конца года.

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Пять государств, являющихся частью Европейского союза, попросили продлить действие запрета на импорт четырех видов украинского зерна. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Испании Луиса Планаса Пучадеса.

Выступая в Брюсселе в качестве президента Совета Евросоюза по сельскому хозяйству и рыболовству, Луис Планас Пучадес подтвердил, что некоторые страны хотят продлить ограничения на импорт ряда украинских продуктов до конца года.

Речь идет о граничащих с Украиной Польше, Венгрии, Болгарии, Словакии и Румынии. Кроме зерна, упомянутый запрет касается кукурузы, рапса и подсолнечного масла

Сообщается, что ограничения на импорт украинских продуктов были введены для защиты местных фермеров от снижения цен из-за более дешевого зерна, произведенного в Украине.

При этом комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что блоку необходимо будет учитывать "новые обстоятельства" при рассмотрении вопроса о продлении, имея в виду выход Российской Федерации из "зернового соглашения".

Напомним, что 25 июля Януш Войцеховский также заявил, что Европейский Союз готов экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию из Украины через "коридоры солидарности" после выхода России из "зерновой сделки".

Ранее, 24 июля, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр связи Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас предложили усилить транспортный маршрут между Украиной и странами Балтии, чтобы обеспечить альтернативу для экспорта украинского зерна.

Как отметили в The New York Times 25 июля, нападение на зерновой ангар на реке Дунай, альтернативный экспортный маршрут, который стал экономическим спасательным кругом для Украины и всего мира, усложняет усилия страны по экспорту своего зерна.