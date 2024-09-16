От 800 млн до 6 млрд: расследователи обнаружили схемы заработка РФ на ворованном украинском зерне

Иран покупает у РФ зерновую продукцию по цене, которая составляет треть рыночной, объяснили расследователи. При этом российские предприниматели уверяют, что наладили эффективные схемы экспорта зерна несмотря на все международные санкции.

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Россия с первых месяцев вторжения в 2022 году вывезла из Украины около 4 млн тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Ряд стран мира, среди них Иран и Йемен, купили краденое зерно и уплатили за него деньги, которыми россияне продолжили финансировать войну против украинцев. О том, какие схемы наработали компании РФ для торговли украинским зерном, рассказало издание The Wall Street Journal (WSJ).

Расследователи WSJ воспользовались данными нескольких аналитических центров (SeaKrime, Texty, Project Expedite Justice), которые следят за противозаконной деятельностью РФ, пообщались с представителями Офиса генпрокурора и самостоятельно исследовали движение зерна, украденного россиянами на территории Украины. Согласно предварительным оценкам, в течение почти трех лет войны РФ незаконно вывезла более 4 млн тонн зерна. За это российские компании получили от 800 млн до 6,4 млрд долл. Основные покупатели — Иран, Йемен, Сирия, а также Египет, Коста-Рика и ряд других стран. При этом они использовали специальные схемы, чтобы обойти санкции. Среди них — скрывали документацию на кораблях, которые заходили в Крымские порты, смешивали краденое зерно с зерном с законным происхождением, искали посредников в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, соглашающихся на сделки. Кроме того, одно из направлений действия РФ — это удары по кораблям, которые вывозят зерно из украинских портов.

РФ и зерно

В расследовании WSJ фигурирует российская компания United Shipbuilding Corp., которая производит военные и гражданские корабли, ООО "Агро-Фрегат" (из оккупированного Крыма), Helios Plus (действовала на оккупированной части Харьковской области), иранская компания Pars Holding и Islamic Republic of Iran Shipping Lines (контролируются Корпусом стражей Исламской революции).

О некоторых деталях сделок с Ираном в соцсетях рассказал российский предприниматель Игорь Рудецкий, пояснили в статье. В одном из его сообщений указано, что он свободно общался с руководителями компании, которая непосредственно связана лидером Ирана Али Хаменеи. Также россиянин написал, что работает над налаживанием схем торговли с Китаем, Индией, Африкой. Из его слов, приведенных WSJ, следует, что якобы экспорт зерна из РФ не ограничен международными санкциями и что он получил нужное "за реальные деньги" в сделке, которая была "юридически безупречной".

Между тем Екатерина Яресько, аналитик SeaKrime сообщила, что Москва продает Тегерану ячмень по цене 140 долл. за тонну, и это составляет лишь 34% рыночной цены. При этом западные спецслужбы регулярно сообщают, как ВС РФ получают все новые виды оружия (дроны, баллистические ракеты и т.д.) от партнеров из Ирана.

"Похоже, что война кормит себя. Незаконная торговля приносит доход спонсируемой Кремлем системе, которая, в свою очередь, способствует продолжению войны и оккупации", — журналисты привели слова Паскаля Турлан, руководителя правозащитной организации Project Expedite Justice, которая помогает Украине расследовать преступления РФ.

Отметим, в июле 2024 года в Одессе задержали корабль USKO MFU, который ранее вывозил краденое зерно из Крыма. Как выяснили следователи, в 2023 году корабль под флагом Камеруна был в порту Севастополя, откуда вывез 3 тыс. тонн зерна.

Напоминаем, в начале сентября издание The Times заявило, что Иран передал РФ 200 баллистических ракет Ftah-360. После этого аналитики объяснили, какие цели сможет достичь российское командование, применяя эти ракеты на линии фронта в Украине.