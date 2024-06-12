Искажают имя и прячут: в РФ работает сайт для усыновления похищенных украинских детей, — СМИ

Дети, которых РФ вывезла из Украины, имеют родственников и опекунов, выяснили журналисты. Имена, возраст, происхождение старательно скрывают, чтобы их было невозможно отыскать.

Related video

Российские власти создали систему похищения, сокрытия и усыновления детей, которых захватили на оккупированных территориях Украины. Детям меняют имя, подвергают воздействию пропаганды, завозят в самые отдаленные уголки РФ. О том, как Россия похищает детей, говорится в статье Financial Times.

Журналисты Financial Times решили исследовать механизм военных преступлений РФ против украинских детей. Для этого они изучили российский портал усыновления, на котором есть фотографии, имена и возраст сирот. После этого обратились к украинской системе, в которой зарегистрированы дети, пропавшие на оккупированных территориях. Далее они применили программу для распознавания изображений. В итоге нашли четырех украинцев в возрасте от 8 до 15 лет, которых российские власти предлагали усыновить гражданам РФ.

В поисковой системе портала усыновления не указано происхождение детей. Кроме того, россияне переиначивали имена: писали их в русской транскрипции или совсем меняли. Ко всему, не верно указывался даже возраст. Журналисты работали вручную, чтобы не было ошибки.

"Об украинском происхождении ни одного из детей речь не идет. Фальшивые имена и возраст детей означали, что найти их другими способами было бы трудно", — отметили журналисты.

Один из результатов поиска разместили в статье FT: это скриншот страницы с размытым фото ребенка, поэтому неясно, мальчик это или девочка. В описании указывается, что российские власти предлагают ребенка усыновить или отдать под опеку.

Похищение детей РФ — результат поиска журналистов Фото: Financial Times

Детей нашли в разных регионах РФ — в Тульской области к северу от Москвы, в Оренбургской области (недалеко от Казахстана). Еще один ребенок оказался в оккупированном Крыму. Когда их фотографии показали украинским правоохранителям, родителям и родственникам, то выяснилось, что все жертвы — из одного детского дома в Херсоне и имеют семью.

Родители и родственники похищенных лиц не хотели что-то объяснять публично, поскольку опасаются, что тогда никогда не увидят детей.

На портале FT описали, что переживают украинские дети, оказавшись в РФ. Как рассказала 15-летняя девочка, которую удалось спасти, их заставляют слушать российскую пропаганду, запрещают говорить на украинском, подвергают "вербальному и физическому насилию". По словам президента международной гуманитарной юридической фирмы Global Rights Compliance Уэйна Джордаша, подобные действия квалифицируют как военные преступления и преступления против человечности.

Похищение украинских детей — детали

Отметим, на российском портале по усыновлению можно провести поиск детей по областям РФ и на оккупированных территорий. Не отыскалось ни одного ребенка из оккупированных частей Харьковской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей. Зато есть почти 200 несовершеннолетних, которых предлагают усыновить в Крыму.

Похищение детей РФ — результат поиска по порталу усыновления Фото: Скриншот Похищение детей РФ — нет информации о детях из Украины Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал о том, что Международный уголовный суд весной 2023 года отреагировал на массовые похищения украинских детей. В связи с этим выдали ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. В Украине тем временем подтвердили, что в РФ вывезено около 20 тыс. несовершеннолетних, тогда как удалось вернуть — 389.

Напоминаем, в мае СМИ рассказали о мытарствах детей, которых похитили в Украине и вывезли на территорию РФ. Для того, чтобы их "интегрировать" в российскую жизнь, в Кремле создали специальную программу.