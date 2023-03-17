Исторический сигнал и крупнейший конфликт: как мир отреагировал на ордер об аресте Путина (видео)

Большинство стран и международных организаций выразили Украине свою поддержку и отметили, что выдача ордера на арест Владимира Путина — это историческое решение. С ними не согласен президент Сербии Александар Вучич, который считает, что такое решение Международного суда в Гааге приведет к эскалации во всем мире.

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В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина. На это событие уже отреагировали как военно-политическое руководство Украины, так и представители РФ — представитель МИД Мария Захарова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также журналист-пропагандист Маргарита Симоньян. В свою очередь Фокус собрал реакцию мировых политиков и международных организаций на новость о выдаче документа на арест главы страны-агрессора.

"Не влияет на статус РФ": как в ООН отреагировали на арест Путина

Представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубияк заверила, что решение Международного уголовно суда о выдаче ордера на заключение под стражу российского политика никак не повлияет на статус самой России в организации.

Кубияк подчеркнула, что МУС — отдельная структура, которую председатель ООН не контролирует.

Ордер на арест Путина: что говорят в Евросоюзе

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель считает, что прецедент привлечения Владимира Путина к ответственности положит начало целому ряду уголовных дел касательно тех представителей военно-политического руководства России, которые виновны в совершенных и совершаемых преступлениях в Украине.

В частности, он упомянул незаконную депортацию украинских детей на территорию РФ.

Боррель также подчеркнул, что политик будет нести индивидуальную ответственность за все преступления, связанные с полномасштабной агрессией РФ в Украине.

Арест Путина: появилась реакция МУС на выдачу ордера об аресте Путина

Главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан заявил, что несмотря на решение суда лишить свободы президента России, сам Международный уголовный суд намерен взаимодействовать с РФ.

"Я буду продолжать искать сотрудничество со стороны Российской Федерации в вопросе ситуации на Украине и обеспечу, чтобы мой офис полностью выполнял свои обязанности по статье 54 Римского статута", — сказал он.

Заявление о дальнейшем взаимодействии с РФ Карим Ахмад Хаан объяснил тем, что МУС рассматривает параллельно еще несколько кейсов о преступлениях, к которым причастна РФ. В частности речь идет об убийствах российскими военными мирных жителей в Буче в феврале-марте 2022 года.

"Мы без колебаний подадим новые ходатайства об ордерах на арест, когда этого потребуют доказательства", — резюмировал он.

"Шаг к крупнейшему конфликту": реакция Сербии на выдачу ордера об аресте президента РФ

Президент Сербии Александар Вучич считает, что решение Международного уголовного суда касательно лидера РФ спровоцирует крупнейший конфликт в истории человечества.

Политик заявил, что, когда услышал новость об выдаче ордера на арест президента РФ, пытался ответить на вопрос "Что делать Сербии" в такой ситуации. Однако он не нашел входа из этой ситуации. По словам Вучича, после такого решения МУС может быть только дальнейшая эскалация.

"Я задаюсь вопросом, хватит ли у кого-нибудь ума не доводить это до конца, и понимает ли кто-нибудь, к каким последствиям это приведет", — сказал президент Сербии.

Также Вучич заявил, что выдача лишение свободы главы Кремля — это дополнительное давление на страны, которые, несмотря на санкции, продолжают сотрудничать с РФ. В качестве примера он привет Турцию и Венгрию.

"Они (западноевропейские страны, — ред.) всем шлют сигнал, что все кто думает каким-либо образом "флиртовать" с президентом Путиным, вообще, разговаривать или раздумывать о России, будут нести тяжелые, очень тяжелые последствия", — сказал лидер Сербии.

Международный суд в Гааге: как Латвия отреагировала на его решение

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич написала на своей странице в Твиттере о том, что он приветствует решение МУС выдать ордер на арест "господина Путина". Глава профильного министерства подчеркнул, что не должно быть никакой безнаказанности для тех, кто нарушает международное право.

В Латвии поприветствовали решение МУС относительно Владимира Путина

Лишение свободы Владимира Путина: что об этом думают в Эстонии

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что с принятием МУС решения об аресте президента РФ мир стал на шаг ближе к судному дню.

Глава эстонского правительства назвала ордер на арест Путина "историческим сигналом" о том, что все зверства, совершенные ВС РФ в Украине стали следствием преступных действий военно-политического руководства страны-агрессора.

"Напоминаем, что никто не застрахован, даже главы государств. Российский режим будет привлечен к ответственности", — написала на своей странице в Твиттере Каллас.

Кая Каллас назвала ордер на арест Путина "историческим сигналом"

Как отреагировали на ордер об аресте Путина в Нидерландах

Глава Министерства иностранных дел страны Вопке Хукстра заявил, что сделает все возможное, чтобы Международный суд мог безопасно и независимо выполнять эту сложную задачу (расследование преступлений, связанных с полномасштабной российско-украинской войной, — ред.)

Нидерланды выразили готовность всячески содействовать Международному уголовному суду в "деле Путина"

Ордер на арест Путина: что говорят в непризнанной "ДНР"

Пророссийская администрация на временно оккупированных территориях Донецкой области также выразила свое отношение к выдаче МУС документа об аресте российского лидера.

Так, временно исполняющий обязанности "главы" непризнанной "республики ДНР" Денис Пушилин считает, что решение МУС касательно Путина только консолидирует его сторонников.

Пушилин также заявил, что якобы Китай, Индия, Иран, Израиль и США якобы не придадут ордеру на арест Путина никакого значения.

Глава непризнанной "ДНР" заявил, что его "республика" не признает решение МУС

Кроме того, так называемая "сенатор" непризнанной "ДНР" Наталья Никонорова и вовсе заявила, что для квази-республики решение Международного уголовного суда не имеет никакого значения и последствий.

В квази-республике заявили о том, что решение МУС для них не имеет никакого значения

Напомним, 17 марта стало известно, как в Украине и РФ отреагировали на решение суда в Гааге на арест Владимира Путина. В России вполне предсказуемо заявили, что не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. В Украине назвали решение суда историческим, отметив, что преступники должны отвечать за похищение и вывоз 16 тысяч украинских детей.

Мы также информировали, как в РФ отреагировали на решение МУС об аресте Путина. Представительница Министерства иностранных дел РФ подчеркнула, что страна не подписывала Римский статут Международного уголовного суда и не обязана подчиняться его решениям.

Решение Международного уголовного суда не оставило в стороне даже искусственный интеллект. Так, нейросеть Midjourney показала, как выглядел бы Владимир Путин на суде в Гааге.