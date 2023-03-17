Історичний сигнал і найбільший конфлікт: як світ відреагував на ордер про арешт Путіна (відео)

Більшість країн і міжнародних організацій висловили Україні свою підтримку та зазначили, що видача ордера на арешт Володимира Путіна — це історичне рішення. З ними не погоджується президент Сербії Александар Вучич, який вважає, що таке рішення Міжнародного суду в Гаазі призведе до ескалації в усьому світі.

Related video

У п'ятницю, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна. На цю подію вже відреагували як військово-політичне керівництво України, так і представники РФ — представниця МЗС Марія Захарова, речник президента РФ Дмитро Пєсков, а також журналістка-пропагандистка Маргарита Симоньян. Зі свого боку, Фокус зібрав реакцію світових політиків і міжнародних організацій на новину про видачу документа на арешт глави держави-агресора.

"Не впливає на статус РФ": як в ООН відреагували на арешт Путіна

Представниця голови Генасамблеї ООН Поліна Кубіяк запевнила, що рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на взяття під варту російського політика ніяк не вплине на статус самої Росії в організації.

Кубіяк наголосила, що МКС — окрема структура, яку голова ООН не контролює.

Ордер на арешт Путіна: що кажуть у Євросоюзі

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель вважає, що прецедент притягнення Володимира Путіна до відповідальності започаткує цілу низку кримінальних справ стосовно тих представників військово-політичного керівництва Росії, які винні у скоєних та скоюваних злочинах в Україні.

Зокрема, він згадав про незаконну депортацію українських дітей на територію РФ.

Боррель також наголосив, що політик нестиме індивідуальну відповідальність за всі злочини, пов'язані з повномасштабною агресією РФ в Україні.

Арешт Путіна: з'явилася реакція МКС на видачу ордера про арешт Путіна

Головний прокурор МКС Карім Ахмад Хан заявив, що незважаючи на рішення суду позбавити волі президента Росії, сам Міжнародний кримінальний суд має намір взаємодіяти з РФ.

"Я продовжуватиму шукати співпрацю з боку Російської Федерації у питанні ситуації в Україні та забезпечу, щоб мій офіс повністю виконував свої обов'язки за статтею 54 Римського статуту", — сказав він.

Заяву про подальшу взаємодію з РФ Карім Ахмад Хан пояснив тим, що МКС розглядає паралельно ще кілька кейсів про злочини, до яких причетна РФ. Зокрема йдеться про вбивства російськими військовими мирних жителів у Бучі в лютому-березні 2022 року.

"Ми без вагань подамо нові клопотання про ордери на арешт, коли цього вимагатимуть докази", — резюмував він.

"Крок до найбільшого конфлікту": реакція Сербії на видачу ордера про арешт президента РФ

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що рішення Міжнародного кримінального суду щодо лідера РФ спровокує найбільший конфлікт в історії людства.

Політик заявив, що коли почув новину про видачу ордера на арешт президента РФ, намагався відповісти на питання "Що робити Сербії" у такій ситуації. Однак він не знайшов входу із цієї ситуації. За словами Вучича, після такого рішення МКС може бути лише подальша ескалація.

"Я ставлю собі питання, чи вистачить у когось розуму не доводити це до кінця, і чи розуміє хтось, до яких наслідків це призведе", — сказав президент Сербії.

Також Вучич заявив, що позбавлення волі глави Кремля — це додатковий тиск на країни, які, незважаючи на санкції, продовжують співпрацювати з РФ. Як приклад він навів Туреччину й Угорщину.

"Вони (західноєвропейські країни, — ред.) всім шлють сигнал, що всі, хто думає якось "фліртувати" з президентом Путіним, взагалі, розмовляти чи роздумувати про Росію, нестимуть важкі, дуже важкі наслідки", — сказав лідер Сербії.

Міжнародний суд у Гаазі: як Латвія відреагувала на його рішення

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс написав на своїй сторінці у твітері про те, що він схвалює рішення МКС видати ордер на арешт "пана Путіна". Глава профільного міністерства наголосив, що не має бути жодної безкарності для тих, хто порушує міжнародне право.

У Латвії схвалили рішення МКС щодо Володимира Путіна

Позбавлення волі Володимира Путіна: що про це думають в Естонії

Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що з ухваленням МКС рішення про арешт президента РФ світ став на крок ближче до судного дня.

Глава естонського уряду назвала ордер на арешт Путіна "історичним сигналом" про те, що всі звірства, вчинені ЗС РФ в Україні, стали наслідком злочинних дій військово-політичного керівництва країни-агресорки.

"Нагадуємо, що ніхто не застрахований, навіть глави держав. Російський режим буде притягнутий до відповідальності", — написала на своїй сторінці у твітері Каллас.

Кая Каллас назвала ордер на арешт Путіна "історичним сигналом"

Як відреагували на ордер про арешт Путіна в Нідерландах

Глава Міністерства закордонних справ країни Вопке Гукстра заявив, що зробить усе можливе, щоб Міжнародний суд міг безпечно та незалежно виконувати це складне завдання (розслідування злочинів, пов'язаних із повномасштабною російсько-українською війною, — ред.)

Нідерланди висловили готовність усіляко сприяти Міжнародному кримінальному суду в "справі Путіна"

Ордер на арешт Путіна: що кажуть у невизнаній "ДНР"

Проросійська адміністрація на тимчасово окупованих територіях Донецької області також висловила своє ставлення до видачі МКС документа про арешт російського лідера.

Так, тимчасовий виконувач обов'язків "глави" невизнаної "республіки ДНР" Денис Пушилін вважає, що рішення МКС щодо Путіна лише консолідує його прихильників.

Пушилін також заявив, що нібито Китай, Індія, Іран, Ізраїль та США нібито не нададуть ордеру на арешт Путіна жодного значення.

Глава невизнаної "ДНР" заявив, що його "республіка" не визнає рішення МКС

Крім того, так звана "сенаторка" невизнаної "ДНР" Наталія Ніконорова взагалі заявила, що для квазіреспубліки рішення Міжнародного кримінального суду не має жодного значення і наслідків.

У квазіреспубліці заявили про те, що рішення МКС для них не має жодного значення

Нагадаємо, 17 березня стало відомо, як в Україні та РФ відреагували на рішення суду в Гаазі на арешт Володимира Путіна. У Росії цілком передбачувано заявили, що не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі. В Україні назвали рішення суду історичним, зазначивши, що злочинці мають відповідати за викрадення і вивезення 16 тисяч українських дітей.

Ми також інформували, як в РФ відреагували на рішення МКС про арешт Путіна. Представниця Міністерства закордонних справ РФ наголосила, що країна не підписувала Римський статут Міжнародного кримінального суду та не зобов'язана підкорятися його рішенням.

Рішення Міжнародного кримінального суду не залишило осторонь навіть штучний інтелект. Так, нейромережа Midjourney показала, як виглядав би Володимир Путін на суді в Гаазі.