"Це не змінилося": в ООН підтвердили намір співпрацювати з Путіним

Представниця голови Генасамблеї ООН уточнила, що РФ продовжує бути членом ООН, і тому Чаба Кьорьоші не бачить перешкод для обговорення з президентом РФ актуальних питань.

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Голова Генасамблеї ООН Чаба Кьорьоші попри рішення Міжнародного кримінального суду про арешт російського президента Володимира Путіна готовий особисто зустрічатися з політиком. Про це повідомила представниця голови Поліна Кубіак під час брифінгу в п'ятницю, 17 березня.

Представниці Чаба Кьорьоші журналісти поставили питання про те, чи готовий голова Генасамблеї ООН і далі особисто зустрічатися з російським президентом та обговорювати з Володимиром Путіним політичні питання.

Кубіак відповіла на нього ствердно.

"Росія — член ГА ООН — це не змінилося і не зміниться, якщо тільки Рада безпеки і Генасамблея не набуде інших форм", — сказала Кубіак.

Вона додала, що Кьорьоші представляє в ООН усі країни Генасамблеї і Росія не є винятком. Тому він зустрічатиметься з Володимиром Путіним, якщо виникне така потреба.

Нагадаємо, 17 березня стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Крім російського диктатора, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Також ми інформували, що Генпрокурор України пояснив, що означає видача ордера на арешт Путіна. За словами Андрія Костіна, рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі — історичне для України й усієї системи міжнародного права. І додав — правоохоронці зафіксували депортацію 16 тисяч дітей з України в РФ.