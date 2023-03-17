"Это не изменилось": в ООН подтвердили намерение сотрудничать с Путиным

Представитель председателя Генассамблеи ООН уточнила, что РФ продолжает быть членом ООН и потому Чаба Кереши не видит препятствий для обсуждения с президентом РФ актуальных вопросов.

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Председатель Генассамблеи ООН Чаба Кереши, несмотря на решение Международного уголовного суда об аресте российского президента Владимира Путина, готов лично встречаться с политиком. Об этом сообщила представитель председателя Полина Кубиак во время брифинга в пятницу, 17 марта.

Представительнице Чаба Кереши журналисты задали вопрос о том, готов ли председатель Генассамблеи ООН и далее лично встречаться с российским президентом и обсуждать с Владимиром Путиным политические вопросы.

Кубиак ответила на него утвердительно.

"Россия – член ГА ООН – это не изменилось и не изменится, если только Совбез и Генассамблея не примут иные формы", — сказала Кубиак.

Она добавила, что Кереши представляет в ООН все страны Генассамблеи и Россия не является исключением. Поэтому он будет встречаться с Владимиром Путиным, если возникнет такая необходимость.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Кроме российского диктатора суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Также мы информировали о том, что Генпрокурор Украины объяснил, что значит выдача ордера на арест Путина. По словам Андрея Костина, решение Международного уголовного суда в Гааге – историческое для Украины и всей системы международного права. И добавил – правоохранители зафиксировали депортацию 16 тысяч детей из Украины в РФ.