"Только начало": Генпрокурор Украины объяснил, что значит выдача ордера на арест Путина

По словам Андрея Костина, решение Международного уголовного суда в Гааге – историческое для Украины и всей системы международного права. И добавил – правоохранители зафиксировали депортацию 16 тысяч детей из Украины в РФ.

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Президент РФ Владимир Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления. За пределами России он должен быть задержан и передан в суд. Об этом написал генеральный прокурор Украины Андрей Костин у себя в Facebook.

Он поприветствовал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка России Марии Львово-Беловой.

По словам Костина, теперь мировые лидеры должны трижды подумать перед тем, как подавать главе Кремля руку и садиться с ним за один стол.

"Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности", — написал Костин.

По его мнению, это историческое решение для Украины и всей системы международного права.

"Благодарен за него лично Прокурору МУС Кариму Хану. Мы ежедневно тесно сотрудничаем по расследованию преступлений, совершенных против Украины. В частности, по насильственной депортации детей, Офис Генерального прокурора передал МУС более 40 томов материалов – более 1000 страниц", — заявил Костин.

Он также отметил, что Офис Генпрокурора зафиксировал депортацию 16 тысяч детей из Луганской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областей. Однако реальная цифра может быть куда выше.

"Никаких сомнений, что это спланированная политика России, направленная на уничтожение Украины как государства и украинцев как нации", — отметил Костин.

Он также заявил, что Украина уже вернула домой 308 детей. Однако предстоит еще много работы, чтобы вернуть всех остальных и привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях.

"Сегодняшнее решение – исторический шаг. Но это только начало долгого пути восстановления справедливости", — заявил генпрокурор.

Андрей Костин об аресте Владимира Путина

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Кроме российского диктатора суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.